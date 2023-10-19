Gazze'de hastane vurulduğu dakikalarda çevremde birçok kişi gayet safiyane biçimde,diye haykırdı.Böyle söyleyip gözyaşlarına boğulan TV sunucusu da gördüm.Var mı böyle bir Birleşmiş Milletler?Yok!Birleşmiş oldukları palavra tamam danerede?Güvenlik Konseyi üyeleri mesela...Hiç kendileri dışındakiciddiye aldılar mı?

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Birleşmiş Milletler niye var ve hiç hak etmediği hâlde niye el üstünde tutuluyor sanıyorsunuz?Saf olmayın, ne olur!gelişmiş ülkelerin huzurunun kaçmasını engellemek için var BM...

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BM'nin kurulduğu 1945'ten beri büyük bir savaş çıkmadıysa hegemonların aralarında kurduklarıoyunu çıkarlarına hizmet ettiği içindi...Şimdi bu denge bozulduğu, oyunun tadı kaçtığı ve ekonomik çıkarların ibresi savaşı gösterdiği için ortalık toz duman.Artık çanlar çalıyor.Hiç şüpheniz olmasın...BM de ya sizin benim gibiolacak ya da çok pis birrolü üstlenecek.(Bunu da bir kenara yazın!)

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Geçen gün Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğutasarısı reddedildi.Yuh, dediniz içinizden, değil mi?Ret kararı şöyle geldi: 6 kabul, 4 karşı, 5 çekimser oy.Eh, çoğunluk sağlanamadığı için tasarı reddedildi.Düşünün...İnsani ateşkes ihtiyacı masada oylanabilir bir şeymiş gibi...Sanki İsrail bombalarıyla ölen çocuklardan değil de,

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Karşı oyları ezbere biliyoruz zaten.Çekimserlere merak edip de baktınız mı? Arnavutluk, Brezilya, Gana, vd.Hiç!Saçmalık ve yalanın el ele olduğu alan orası...

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Lanet olsun bu sahne oyununa!

Yıkılsın bu aldatmaca...

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NOT DEFTERİ

Sevgi acının içinden geçme yollarından yalnızca biri, bazen yanılıp ıskalayabilir. Acı hiçbir zaman ıskalamaz. Ama bu yüzden ona dayanma açısından pek seçeneğimiz yok. (URSULA K. GUIN / Mülksüzler)