19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Lanet olsun bu sahne oyununa!
HAŞMET BABAOĞLU
Lanet olsun bu sahne oyununa!

Lanet olsun bu sahne oyununa!

19.10.2023, Perşembe
Gazze'de hastane vurulduğu dakikalarda çevremde birçok kişi gayet safiyane biçimde, "Birleşmiş Milletler niye var ya, durdursun bu zulmü" diye haykırdı.
Böyle söyleyip gözyaşlarına boğulan TV sunucusu da gördüm.
Var mı böyle bir Birleşmiş Milletler?
Yok!
Varlığı yalan...
Birleşmiş oldukları palavra tamam da "milletler" nerede?
Güvenlik Konseyi üyeleri mesela...
Hiç kendileri dışındaki ülkeleri ciddiye aldılar mı?

***

Birleşmiş Milletler niye var ve hiç hak etmediği hâlde niye el üstünde tutuluyor sanıyorsunuz?
Saf olmayın, ne olur!
Çatışmaları lokalize ederek gelişmiş ülkelerin huzurunun kaçmasını engellemek için var BM...

***

Dünya barışı mı?
Güldürmeyin beni!
BM'nin kurulduğu 1945'ten beri büyük bir savaş çıkmadıysa hegemonların aralarında kurdukları "denge" oyunu çıkarlarına hizmet ettiği içindi...
Şimdi bu denge bozulduğu, oyunun tadı kaçtığı ve ekonomik çıkarların ibresi savaşı gösterdiği için ortalık toz duman.
Artık çanlar çalıyor.
Hiç şüpheniz olmasın...
BM de ya sizin benim gibi seyirci olacak ya da çok pis bir "aldatıcı" rolü üstlenecek.
(Bunu da bir kenara yazın!)

***

Geçen gün Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu "Filistin'de insani ateşkes" tasarısı reddedildi.
Yuh, dediniz içinizden, değil mi?
Ret kararı şöyle geldi: 6 kabul, 4 karşı, 5 çekimser oy.
Eh, çoğunluk sağlanamadığı için tasarı reddedildi.
Düşünün...
İnsani ateşkes ihtiyacı masada oylanabilir bir şeymiş gibi...
Sanki İsrail bombalarıyla ölen çocuklardan değil de, kıytırık bir apartmanın yönetim toplantısından söz ediliyormuş gibi...

***

Karşı oyları ezbere biliyoruz zaten.
Çekimserlere merak edip de baktınız mı? Arnavutluk, Brezilya, Gana, vd.
Ha! Tasarı karara dönüşse ne olacaktı?
Hiç!
Saçmalık ve yalanın el ele olduğu alan orası...
Çünkü İsrail, bugüne kadar 60'tan fazla Güvenlik Konseyi kararını tanımadı.

***

Lanet olsun bu sahne oyununa!
Yıkılsın bu aldatmaca...

***


NOT DEFTERİ
Sevgi acının içinden geçme yollarından yalnızca biri, bazen yanılıp ıskalayabilir. Acı hiçbir zaman ıskalamaz. Ama bu yüzden ona dayanma açısından pek seçeneğimiz yok. (URSULA K. GUIN / Mülksüzler)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bunun üzerinde biraz düşünelim mi? 17.10.2023 Salı
Miadı dolmuş tezler ve sözlerle anlayamayız 16.10.2023 Pazartesi
Haftanın Notları: Kim bilir daha neler göreceğiz! 14.10.2023 Cumartesi
Bildiğiniz için size ‘cahiller’ diye bağırıyorlar 13.10.2023 Cuma
Doğrusunu öğrenin, bilin! 12.10.2023 Perşembe
Rusya var mı? 10.10.2023 Salı
Sarsıldılar ve elbette izi kalacak 09.10.2023 Pazartesi
Dünya 08.10.2023 Pazar
Haftanın notları: ‘Kim icat etti bu kuralları?’ 07.10.2023 Cumartesi
İhracatçıyı sevmek 06.10.2023 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA