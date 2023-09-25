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HAŞMET BABAOĞLU
Yaklaşan dünya

Yaklaşan dünya

25.09.2023, Pazartesi
Şık bir klinikteyiz...
Kamera, sağlık merkezindeki güler yüzlü çalışanlar ve tedirgin ziyaretçilerin yüzlerine odaklanıyor.
Hali vakti orta karar genç bir çiftin umut ve bilinmezlik arasında asılı kalmış yüz ifadesiyle karşılaştığımızda, bir ses şöyle diyor...
"Hemen bugün DNA testinizi yaptırın, bağışınızın size uygun alıcısını bulalım.
Unutmayın!
Bağışlanan zaman cömertçe ödüllendirilir.
Unutmayın!
Bağışınız size hayat katar.
Sizin zamanınız, sizin seçiminiz..."
O sırada görüntüde bağış yapmış bir çiftin tatil görüntüleri var; deniz, güneş, masmavi gökyüzü, martılar...

***

Anlattığım reklam, bir bilim kurgu filminin girişinden...
Bağış nasıl hoş bir kelime değil mi? Bütün nahoşlukları ardına saklayabiliyorsun...
Yaklaşan dünyayı mı anlatıyor bu film?
Bilmem ki...
Ama geçmişte bilim kurgu diye baktığımız şeylerin birer birer "şimdiki zaman"ın içine döküldüklerini görüyoruz.
2023 yapımı Alman-İngiliz işbirliğiyle çekilmiş, tesadüfen bir platformda karşıma çıkan bir bilim kurgu filminden söz ediyorum:
Paradise. Platform "Cennete Yakın" adıyla gösteriyor.
Akışı vasat ama konusu ilginç: AEON ilaç şirketinin buluşu sayesinde paraya ihtiyacı olanlar, ömürlerinden bir bölümünü ömre ihtiyacı olan zenginlere satıyorlar. Sonunda bir şirket çalışanı da bu lanet tuzağa düşüyor.

***

Hele şöyle bir sahne var ki, ne çok şey anlatıyor...
Mültecilerin yaşadığı bir konteyner ev.
Kızkardeş ranzasında uzanmış tv izliyor.
Şirketin becerikli bağış toplama görevlisi ailenin delikanlı üyesini ikna etmeye çalışıyor. Anne va baba ayakta oğullarının kararını bekliyor.
Çocuk sözleşmeye bakıp "üç, beş yıl düşünmüştüm" diyor.
"Biliyorum" diyor şgörevli; "ama şunu düşün, on beş yıl bağış için 700 bin avro ve bir kimlik belgesi verilecek. Bu çöplükte yaşamak mı, yoksa gerçek bir hayat mı? Nasıl olsa, daha 18 yaşındasın."

***

Filmi izlerken hissettiklerimi ve düşündüklerimi sizlerle de paylaşayım istedim ama yerim anca bu kadarına yetiyor...
Aklıma Y. Varufakis'in şu sözleri geliyor: "Bilim kurgu yarına ait bir anlatı değildir, hep bizimle beraberdir. Sahneye çıkmak üzere olan şeyleri kuliste hazırlanırken görmektir bilim kurgu."

***


NOT DEFTERİ
Hayat felsefesi yoktur, hayat vardır. Hayat felsefesi insanın bunu örtbas etmek için uydurduğu sözlerdir. ( ŞULE GÜRBÜZ / Kambur)

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