bilmeden...Yaşadıklarımızla bu sistem arasındaki göbek bağını iyi anlamadan ne konuşsak boş...

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Bizhemhal olabiliyormuşuz da, Kapıkule'den dışarı çıktığımızda dünya sistemi işliyor, paramparça hâle geliyormuşuz gibi anlatıldı yıllar, yıllar boyu...Dünya sistemi uluslararası ilişkiler, ülkeler, milletler vesaire değil!Borçlandığınız (Başka ne olmasını bekliyordunuz?), peşinden koşturduğunuz, yokluğundan kavrulduğunuz para...Yani her günkü hayatınızın ta kendisi...

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Bazı arkadaşlar, küreselci merkez açık açıksloganları attığı için hop oturuyor, hop kalkıyor.Anlıyorum tabii tedirginliklerini...Ama dünyanın aslındaüzerinden çoktan o hâle getirildiğini; dışarıda kalanların marjinalleştirildiğini ve bu sistem içinde kendi hâlindeki insanın çoktan perişan edildiğini anlamakla işe başlamalıyız.

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Pandemiden sonra içine düşülen ulusal ve global krizin bir faydası oldu.Birçok "okumuş" kişi, bilmek istemediği konuları; uzak kalmayı tercih ettiği tarihsel vakaları öğrenmek zorunda kaldı.Mesela...Ekonomistler hiç ilgisiz kesimlerebahsettiler.İkinci Dünya Savaşı'nın hemen bitiminde dünyaya empoze edilen finans düzeninin arkasındakidan yani...

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Bize okullarda ne öğrettiler peki?1945'teki Yalta Konferansı'nı...Sovyetler, ABD ve İngiltere'nin dünya coğrafyasını paylaşmasını...Önemli ama tam bu noktada..Abdulkadir El-Murabıt gibi söyleyeyim...Neden?orada şekillenmiştir çünkü.

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Şimdi sistem krizde.

Kendini yenilemeye hazırlanıyor.

Nasıl?

Savaşla mı yoksa savaşa benzer yollarla mı?

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NOT DEFTERİ

Yalnız kendime karşı gelerek, hatta gerçekten kendime karşı olduğum zamanlarda var olma yeteneğine sahibim. (THOMAS BERNHARD / Kiler)