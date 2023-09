Tavuklu erişte diyor...Paketin en gösterişli yerinde öyle yazıyor gerçekten de...AmaYalnız şuraya dikkat! Etiket diyor ki: "Doğal tavuk aroması." Busize yeter mi?Peynir alıyorsunuz...Aslında içeriğinde sadece suyu var; şaka yapmıyorum, basbayağıvar; bir de yağ.Gerisi aroma...yazıyor şişenin üzerinde.Sıra sıra duruyorlar işte!Ya meyve suları?Paketlerin üzerindeki resimlerde elmalar hiç olmadığı kadar parlak, çilekler hiç olmadığı kadar kırmızı...İçinde ne var?Eser miktarda meyve konsantresi ama

***

diyeceksiniz...Doğru!Ne çok şeyin rengi gönlümüzü çalıyor; sözler havalı, ne hareketler sırf cila...Tat var, koku bile var ne çok şeyde amayok!İşimiz gücümüz...Hatta düşüncemiz, hissiyatımız da öyle.Geri kalanı baştan aşağı aromatik.

***

Ama bir dakika!İyi kötü bildiğimiz çay hâlâ! (Ya da ben öyle sanıyorum, o noktayı geçelim, ne olur!) Fındıklı'da denize karşı 25 liraydı, şimdi ne olmuştur.Bizim Çengel'de çay bahçelerinde bile 25 lira.Üsküdar duvar dibi kahvelerinde 10 lirada direniliyordu; hâlâ öyle mi acaba?Biraz eli düzgün yerlerde 30 lira çay.Zincir kafelerde 40 liraya kadar çıkabiliyor.Hanların çay ocaklarında 5 liraydı, düzeltme yaptılar; 10 liraya doğru gitti gidiyor.

***

Derken...

İki gün önce Çaykur bir zam daha yaptı mı sana!

Hazirandan bu yana kuru çay fiyatı yüzde 88 artmış.

Bakıyorum da...

Öyle tepside çayların dolaşıp müdavimini aradığı kahveler azalıyor.

Durmadan çay tazelenen muhabbetler geride kaldı.

Yani diyeceğim o ki...

Bu gidişle "çay aroması"na da ihtiyaç duyulacak.

Hani marketlerdeki havalı şişelerde buzlu çay diye satılan ürünlerdeki gibi...

Çayın aroması idare eder mi bizi?

Ne diyorsunuz?

***



NOT DEFTERİ

Sonbaharda, gelecek kışın her şeyi yoluna sokacağını düşünüyorum, kışın gelecek ilkbaharın, ilkbaharda, gelecek yazın vs. Hepsi bu. (THOMAS BERNHARD / Sarsıntı)