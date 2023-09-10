"Bunadenmez.Aman ha,hiç değil.Bu düpedüzKimle röportaj yapılsa, kime mikrofon tutulsa, hatta eş dost muhabbetlerinde bile aynı pazarlama stratejisi, aynı böbürlenme, aynı trajikomik haller...Neymiş?En iyi şarkıyı o söylermiş, en iyi romanı o yazarmış, en iyi yönetici oymuş, en güzel o sever, en güzel o nefret edermiş...

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Ara ara çekmecelerimi karıştırıyorum.Artık internet ortamında bulunmayan yazılarımın kupürleri çıkıyor, dosyaların arasından...da o yazılarımdan biri...Eski Sabah zamanı...Yazının başlığıBirden hatırladım; ünlü bir spor adamınınTV'deki röportajı hepimizi delirtmişti,onun üzerine yazmıştım bunları...Çünkü olay MFÖ'nün meşhur şarkısındaki gibiydi.

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Şu sözleri de eklemişim tabii yazıma..."İyi olanın iyiliği sözünden değil, işinden belli olurdu...Ne oldu da...marifet sanmaya başladık?"

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O yazımın üzerinden 21 yıl geçmiş...İnsan ömründe uzun, olağan dünya zamanında kısa bir zaman...Lakin arada hayatın hızı katlanarak arttı ve dünya değişti.her şeyden önce...Kendi kendine övünmeler için bile başkalarının bakışının üzerinizde odaklanması gerekiyordu o zamanlar.Az çok ünlü olmalıydınız yani...Şimdi herkes kendi çapında ünlü.Birher şeyi hallediyor.Beğenilmek dediğiniz, öyle birişte!nın bakışı mı?Değer bilmenin derinliği kaybolalı çok oldu.Levinas,demişti.Şu deyimin sarsıcılığına bakın: Ayık tutulmak...Yanisomut olarak başkalarıydı.

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2020'lere bakıyorum da...Çünkü şimdi kitlesel birhâli içindeyiz.Uzaktan uzağa haberleşiyoruz birbirimizle...Yalandan çok yakınmış gibi mesajlaşmalar yetiyor hepimize...diyeceksiniz...Bunlardan bahsetmemiz içinümüz kaldı mı?