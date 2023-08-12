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Haberler Haşmet Babaoğlu Haftanın notları: Alerjisi de geldi!
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Alerjisi de geldi!

Haftanın notları: Alerjisi de geldi!

12.08.2023, Cumartesi
İklim patırtısının başaktörleri panikteler...
Bütün dünyayı hizaya sokmaya kararlılar; ama tavırlarına, dillerine bakınca, herhalde bir şeyler ters gidiyor diye düşünüyorsunuz...
ABD Başkanı'nın İklim Özel Temsilcisi John Kerry de "2. Dünya Savaşı'ndakine benzer bir genel seferberlik"ten söz etmeye başladı...
Global medya ise insanları çok sıradan "hava durumu" olaylarıyla bile korkutma peşinde...
Ne oluyor?
Bilim insanlarının küresel ısınma ile insan eli arasında bağlantı kurmanın yanlışını anlatan araştırmaları nihayet çoğalmaya başladı.
Dahası var...
Bazı iklimbilimciler karbondioksit salımının devam etmesine rağmen "ısınma"nın durakladığını gösteren veriler bulunduğunu iddia ediyorlar.
Yani malum "masallar" dünyası sarsılmak üzere.
Panik ve telaşın sebebi bu olabilir mi?

***

Erkin Koray'ı ilk kez Moda Park sinemasındaki bir konserde görmüştüm.
İlkokul çocuğuydum. Bir yaz akşamıydı.
Gökçen Kaynatan geldi, demişlerdi, efsane rock'n roll'cuydu. Onu izlemeye gitmiştik; ama sahnedeki uzun saçlı gitarcı Erkin öyle sihirli bir havaya sahipti ki, çocuk, genç, orta yaşlı, açık hava sinemasını dolduran herkes gözlerini ondan alamamıştı.
Allah rahmet eylesin!

***

Erkin Koray "O ne der, bu ne der, trend nedir" bakmadan, hep kafasına göre müzik yaptı.
Fesuphanallah'ını, Çöpçüler'ini sevmeyen kuşak yoktur.
Benim Erkin Koray şarkım ise "Seni Her Gördüğümde"dir.
Hani "İnan ki, senden başka hiç kimse yok içimde" dediği ve inandırdığı şarkı...
Youtube'da 1969 orijinal versiyonu var, dinleyin bence...

***

Uzaylılarla ilgili haberler kadar fıkralar da çoğaldı. Geçenlerde sosyal medyada bir Rus fıkrasını aktardılar, şöyle:
"Uzaylının biri, Dünya'ya yaptığı iş seyahatinden dönünce, sormuşlar.
Oralarda durumlar nasıl? Uzaylı, "Dünya çok güzel; ama sevimsizlerin eline düşmüş" demiş, sonra kasılarak eklemiş:
"Çoğunluk talep ederse kurtarırız."

***

Alfa-gal sendromu...
Kırmızı ete alerji yani...
Eti yedikten 3 ile 8 saat arasında çok pis bir alerjik reaksiyon başlıyor.
Kene ısırması yoluyla geliştiği düşünülüyordu bu hastalığın; ama şimdi farklı iddialar da var.
Bana sorarsanız ve komplo demeyecekseniz...
Bu tam zamanında(!) ortaya çıkartılmış bir hastalık.
Ve ne yazık ki daha da geliştirilip yaygınlaştırılacağından eminim.
Malum, küreselci merkez "kırmızı et tüketimini" bitirmek istiyor.
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