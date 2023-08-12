Bütün dünyayı hizaya sokmaya kararlılar; ama tavırlarına, dillerine bakınca, herhalde bir şeyler ters gidiyor diye düşünüyorsunuz...ABD Başkanı'nın İklim Özel Temsilcisi John Kerry deten söz etmeye başladı...Global medya ise insanları çok sıradanolaylarıyla bile korkutma peşinde...Ne oluyor?Bilim insanlarının küresel ısınma ile insan eli arasında bağlantı kurmanın yanlışını anlatan araştırmaları nihayet çoğalmaya başladı.Dahası var...Bazı iklimbilimciler karbondioksit salımının devam etmesine rağmen "ısınma"nın durakladığını gösteren veriler bulunduğunu iddia ediyorlar.Yani malumdünyası sarsılmak üzere.Panik ve telaşın sebebi bu olabilir mi?

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İlkokul çocuğuydum. Bir yaz akşamıydı.geldi, demişlerdi, efsane rock'n roll'cuydu. Onu izlemeye gitmiştik; ama sahnedekiöyle sihirli bir havaya sahipti ki, çocuk, genç, orta yaşlı, açık hava sinemasını dolduran herkes gözlerini ondan alamamıştı.Allah rahmet eylesin!

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Erkin Koray "O ne der, bu ne der, trend nedir" bakmadan, hep kafasına göre müzik yaptı.Fesuphanallah'ını, Çöpçüler'ini sevmeyen kuşak yoktur.Benim Erkin Koray şarkım isedir.Hanidediği ve inandırdığışarkı...Youtube'da 1969 orijinal versiyonu var, dinleyin bence...

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Geçenlerde sosyalmedyada bir Rus fıkrasını aktardılar,şöyle:"Uzaylının biri, Dünya'ya yaptığı iş seyahatinden dönünce, sormuşlar.Oralarda durumlar nasıl? Uzaylı, "Dünya çok güzel; ama sevimsizlerin eline düşmüş" demiş, sonra kasılarak eklemiş:

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Eti yedikten 3 ile 8 saat arasında çok pis bir alerjik reaksiyon başlıyor.Kene ısırması yoluyla geliştiği düşünülüyordu bu hastalığın; ama şimdi farklı iddialar da var.Bana sorarsanız ve komplo demeyecekseniz...Ve ne yazık ki daha da geliştirilip yaygınlaştırılacağından eminim.Malum, küreselci merkezbitirmek istiyor.