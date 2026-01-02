Ankara 2026’ya susuz girdi! Mamak’ta Mansur Yavaş'a bidonlu isyan

"ÇÖZÜM DE YOK, BİLGİ VEREN DE..."

Vatandaşlardan Sevgi Keskin şu ifadelere yer verdi: "Kayınvalidem KOAH hastası, ev buz kestiği için onu kaçırmak zorunda kaldım. Çocuklarım soğuktan hasta oldu, sabah acildeydik. Burası Van'ın ücra bir köyü değil, burası Başkent! Çözüm de yok, bilgi veren de..."