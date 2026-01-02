Viral Galeri Viral Liste Ankara 2026’ya susuz girdi! Mamak’ta Mansur Yavaş'a bidonlu isyan

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan su kesintileri vatandaşları isyan noktasına getirdi. Kesintiler nedeniyle kombileri çalışmayan ve kış şartlarında zor günler geçiren Ankaralılar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı. AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı ise, 'Ankara'da su nöbeti tutuyoruz, bidonlarla yaşıyoruz. Bu mudur Başkent belediyeciliği?' sözleriyle duruma tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:12
Türkiye'nin başkenti Ankara, ciddi bir altyapı kriziyle karşı karşıya kalırken Mamak ilçesinin Lalahan Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede bir haftayı bulan su kesintileri, günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi.

Mahalle sakinleri, sadece temizlikten değil, ısınmadan da mahrum kaldı; yaşlılar, hastalar ve çocuklar dondurucu soğukta adeta kaderine terk edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sabah'ta yer alan habere göre, camilerden ve çevre mahallelerden bidonlarla su taşımak zorunda kalan vatandaşlar, "30 yıl öncesine geri döndük" diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

"BİDONLARLA YAŞIYORUZ"
AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı, "Mansur Yavaş, Ankaralıya verdiği sözleri unutarak sadece algı belediyeciliği ile 7 yılını doldurdu. Seçim öncesi 'Allah'ın suyundan para mı alınır?' diyenler, bugün Kesikköprü Su İhsaniye hattını tamir etmekten aciz. Ankara'da su nöbeti tutuyoruz, bidonlarla yaşıyoruz. Bu mudur Başkent belediyeciliği?" ifadeleri ile duruma tepki gösterdi.

"ÇÖZÜM DE YOK, BİLGİ VEREN DE..."

Vatandaşlardan Sevgi Keskin şu ifadelere yer verdi: "Kayınvalidem KOAH hastası, ev buz kestiği için onu kaçırmak zorunda kaldım. Çocuklarım soğuktan hasta oldu, sabah acildeydik. Burası Van'ın ücra bir köyü değil, burası Başkent! Çözüm de yok, bilgi veren de..."

