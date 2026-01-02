Ankara 2026’ya susuz girdi! Mamak’ta Mansur Yavaş'a bidonlu isyan
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan su kesintileri vatandaşları isyan noktasına getirdi. Kesintiler nedeniyle kombileri çalışmayan ve kış şartlarında zor günler geçiren Ankaralılar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı. AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı ise, 'Ankara'da su nöbeti tutuyoruz, bidonlarla yaşıyoruz. Bu mudur Başkent belediyeciliği?' sözleriyle duruma tepki gösterdi.
