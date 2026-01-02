Viral
Dilara Ege Çevik'ten uyuşturucu itirafı! "Garipoğlu'nun partilerine referansla giderdik"
Uyuşturucudan tutuklanan Influencer Dilara Ege Çevik, ifadesinde her şeyi itiraf etti. Telefonunun şifresini veren 13 isimden biri olan Çevik, yalısında 15 günde bir parti veren firari iş adamı Garipoğlu'nun partilerine referans olmadan gidilemediğini ve Garipoğlu tarafından düzenlenen 3 partiye katıldığını anlattı. Çevik, 'Kasım Garipoğlu, 'Gio' olarak bildiğim şahıs, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül isimli şahıslar parti düzenler' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:24