Viral Galeri Viral Liste Dilara Ege Çevik'ten uyuşturucu itirafı! "Garipoğlu'nun partilerine referansla giderdik"

Uyuşturucudan tutuklanan Influencer Dilara Ege Çevik, ifadesinde her şeyi itiraf etti. Telefonunun şifresini veren 13 isimden biri olan Çevik, yalısında 15 günde bir parti veren firari iş adamı Garipoğlu'nun partilerine referans olmadan gidilemediğini ve Garipoğlu tarafından düzenlenen 3 partiye katıldığını anlattı. Çevik, 'Kasım Garipoğlu, 'Gio' olarak bildiğim şahıs, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül isimli şahıslar parti düzenler' dedi.

Başsavcılık tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

17 ŞÜPHELİDEN 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hatırlanacağı üzere, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de olduğu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12 şüpheli tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Şüphelilerden 13'ü cep telefon şifrelerini savcılığa teslim etti. İşte bu isimlerden bir tanesi de "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Influencer Dilara Ege Çevik'ti. Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Çevik'in verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Sercan Yaşar'ın da arasında iki ismin de işletmeciliğini yaptığı Çeşme Alaçatı'daki Eggsandbacks isimli mekanda bir dönem işletme müdürlüğü yaptığını ve Yaşar'ı da buradan tanıdığını dile getiren Çevik, "Daha sonra da Delgada isimli firmada 2024 sonuna kadar çalıştım. Sonra herhangi bir işte çalışmadım. Yakın zamanda kendi krem markamı kurup e-ticaret işi yapmaya başladım. Bu işlerin yanında aynı zamanda sosyal medya fenomenliği yapmaktayım" dedi.

"PARTİDE KOKAİN İKRAM ETTİLER"
Daha önce uyuşturucu madde kullandığını dile getiren Çevik, "Yaklaşık bir buçuk ay önce Paris'te bulunan Fashionweek organizasyonunun after partisinde ikram edilen kokain maddeden kullandım. Kimyasal uyuşturucu maddelerin kullanılmasına karşıyım. Yurt dışına gittiğim zaman esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullanırım" ifadelerini kullandı.

