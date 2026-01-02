Viral
Whatsapp'ta gizli tehlike! Casus yazılımla mesajlarınız "Gölge cihaz" tarafından okunabilir
Dijital dünyanın en yeni ve en sinsi hırsızlık yöntemi gün yüzüne çıktı. Milyonlarca kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden, size gönderilen bağlantı linki sayesinde tüm özel yazışmalarınızı eş zamanlı olarak ele geçirdikleri tespit edildi. ATV'den Yavuz Oymak'ın haberine göre uzmanlar, yeni casus yazılım tuzağı konusunda kullanıcılara uyarılarda bulunurken olası bir riske karşı ise alınması gereken önlemleri sıraladı.
