Whatsapp'ta gizli tehlike! Casus yazılımla mesajlarınız "Gölge cihaz" tarafından okunabilir

Siber saldırganlar, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yeni bir yöntemle kullanıcıları hedef alıyor. Tanıdık bir numaradan geliyormuş gibi görünen mesajlardaki tehlikeli bağlantılar, tüm özel yazışmalarınızın eş zamanlı olarak başkaları tarafından izlenmesine neden oluyor.