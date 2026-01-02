Viral Galeri Viral Tıkla Whatsapp'ta gizli tehlike! Casus yazılımla mesajlarınız "Gölge cihaz" tarafından okunabilir

Dijital dünyanın en yeni ve en sinsi hırsızlık yöntemi gün yüzüne çıktı. Milyonlarca kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden, size gönderilen bağlantı linki sayesinde tüm özel yazışmalarınızı eş zamanlı olarak ele geçirdikleri tespit edildi. ATV'den Yavuz Oymak'ın haberine göre uzmanlar, yeni casus yazılım tuzağı konusunda kullanıcılara uyarılarda bulunurken olası bir riske karşı ise alınması gereken önlemleri sıraladı.

02.01.2026
Siber saldırganlar, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yeni bir yöntemle kullanıcıları hedef alıyor. Tanıdık bir numaradan geliyormuş gibi görünen mesajlardaki tehlikeli bağlantılar, tüm özel yazışmalarınızın eş zamanlı olarak başkaları tarafından izlenmesine neden oluyor.

TUZAK BİR LİNK İLE BAŞLIYOR

ATV'nin haberine göre dijital dünyada güvenlik riskleri artarken, WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir casus yazılım tuzağı ortaya çıktı.

WHATSAPP'TA YENİ TEHLİKE! YAZDIĞINIZ HER KELİME ANLIK TAKİPTE OLABİLİR
Siber korsanlar, kullanıcıların savunma mekanizmalarını aşmak için tanıdık numara maskesini kullanıyor. Güvendiğiniz birinden gelmiş gibi görünen kısa bir mesajın içine gizlenen tuzak bağlantı, felaketin kapısını aralıyor.

Siber dolandırıcılar şimdilerde ağlarına aldıkları vatandaşlara link göndererek tüm kişisel bilgileri ele geçirebiliyor. Saldırı, tanıdık bir numaradan gelmiş gibi görünen kısa bir mesajla ya da bağlantı linki ile gerçekleşiyor. Asıl tuzaksa mesajdaki bağlantıya gizleniyor.

Kullanıcı bu bağlantıya tıkladığında karşısına çıkan sahte giriş sayfası, aslında saldırganın cihazını sizin hesabınıza bağlayan dijital bir anahtar görevi görüyor.

