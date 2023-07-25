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Haberler Haşmet Babaoğlu Eyvah, yoksa?..
HAŞMET BABAOĞLU
Eyvah, yoksa?..

Eyvah, yoksa?..

25.07.2023, Salı
Bir daha asla Kemal Bey üzerine yazmam, diye kendi kendime söz veriyorum...
CHP'den bana ne, biz işimize bakalım, diyorum...
"Beni insanların, milletin, dünyanın dertleri ilgilendiriyor; bunlarla oyalanamam, gelmekte olan dünyaya odaklanayım" diye içimden konuşup duruyorum...
Ama Kemal Bey ne yapıyor, ediyor, beni de TV kanallarının yorumcularına çevirmeyi beceriyor.
Son lafına bakın!
"CHP'nin ilkelerine bağlı, partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa, yarın bırakırım."
Genel Başkan'ının tek bir "temiz" yol arkadaşı bile bulamaması nedir arkadaş!
CHP, zaten eski CHP değildi, biliyoruz.
Ama noktayı koydu Kılıçdaroğlu, partiyi bütün olarak bitirdi.

***

Politikacıların gariplikleriyle dikkati çektiği bir dönemdeyiz.
Dünyanın her yerinde böyle...
Sanki global vesayet odağı bazı politikacı tipleri üzerinden "Demokrasiyi falan boş verin, politikacıların sözlerine ve yapıp ettiklerine aldırmayın, dünyayı biz idare ediyoruz" mesajı vermeye çalışıyor.
Bu "sahne"ye direnen Erdoğan, Putin, Orban, Lula gibi liderlerin de nasıl köşeye sıkıştırılmak istendiğini biliyoruz.

***

Peki Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşürken uyuyakaldığını ve uykusunda mırıldandığını gördünüz mü?
O arada da "Yapacak çok işimiz var" demiş Biden.
Ama sorun yok, nasılsa işler yürüyor.

***

Ya 100 yaşını geçen diplomasi kurdunun Çin seyahatine ne demeli?
14 saat uçup Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti lideri Şi ile kapalı kapılar ardında bir görüşme yaptı Kissinger.
Sormak gerek...
Sahneye lider diye çıkartılanlar garip laflar edip uyuklarken esas mesajlar Kissinger'la mı veriliyor?
Gel de meraklanma!..
Bazı yorumcular Kissinger'in "muhtemel büyük savaşın patlak vermesini önlemek üzere Çin lideriyle görüş alışverişi" yaptığını iddia ediyor.
Durum buysa, külahı önümüze koyup düşünmek gerek.

***

Ha! Kemal Bey'in "TRT izleyen Anadolu" iddiasını ileri sürerken bıyık altından güldüğünü fark ettiniz mi?
Anlamıyorum ki, bizimle dalgasını mı geçiyor?

***


NOT DEFTERİ
Çıplak algımız, dünyanın garabeti karşısında miyop kalıyor (...) Dünyanın, kendi algıladıkları gibi olduğunu zannedenler fantastik bir düş görüyorlar; çünkü meseleyi azımsıyorlar. (GÜNTHER ANDERS / Umutsuzsam Bana Ne!)

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