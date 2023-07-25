, diye kendi kendimesöz veriyorum...CHP'den bana ne, biz işimize bakalım, diyorum...diye içimdenkonuşup duruyorum...Ama Kemal Bey ne yapıyor, ediyor, beni de TV kanallarının yorumcularına çevirmeyi beceriyor.Son lafına bakın!"CHP'nin ilkelerine bağlı, partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa, yarın bırakırım."CHP, zaten eski CHP değildi, biliyoruz.Ama noktayı koydu Kılıçdaroğlu, partiyi bütün olarak bitirdi.

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Politikacıların gariplikleriyle dikkati çektiği bir dönemdeyiz.Dünyanın her yerinde böyle...Sankibazı politikacı tipleri üzerindenmesajı vermeye çalışıyor.Bu "sahne"ye direnengibi liderlerin denasıl köşeye sıkıştırılmak istendiğini biliyoruz.

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Peki Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşürken uyuyakaldığını ve uykusunda mırıldandığını gördünüz mü?O arada dademiş Biden.Ama sorun yok, nasılsa işler yürüyor.

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Ya 100 yaşını geçen diplomasi kurdunun Çin seyahatine ne demeli?Sormak gerek...Sahneye lider diye çıkartılanlar garip laflar edip uyuklarken esas mesajlar Kissinger'la mı veriliyor?Gel de meraklanma!..Bazı yorumcular Kissinger'inyaptığını iddia ediyor.Durum buysa, külahı önümüze koyup düşünmek gerek.

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Ha! Kemal Bey'in "TRT izleyen Anadolu" iddiasını ileri sürerken bıyık altından güldüğünü fark ettiniz mi?

Anlamıyorum ki, bizimle dalgasını mı geçiyor?

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NOT DEFTERİ

Çıplak algımız, dünyanın garabeti karşısında miyop kalıyor (...) Dünyanın, kendi algıladıkları gibi olduğunu zannedenler fantastik bir düş görüyorlar; çünkü meseleyi azımsıyorlar. (GÜNTHER ANDERS / Umutsuzsam Bana Ne!)