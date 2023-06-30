Bizim malum tayfa öyle bir düştü ki, dibi buldu...Hollanda'nın meşhur platin saçlı İslam düşmanı politikacısı'a "Erdoğan yerine sana oy verseydik keşke!" mesajları gönderecek seviyeyenasıl tarif edilebilir ki?..

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Wilders günlerdir hazdan dört köşe sosyal medya mesajları yağdırıyor.havasında...İslam ve Türk düşmanı olduğu sabit bir adamla cilveleşecek kadarbizim üzeri asla örtülemeyecek ayıbımız...

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Hollanda Özgürlük Partisi'nin medyatik politikacısı Geert Wilders'ın üzerinde uzun uzadıya durmak doğru mu?iki yıl kolektif çiftliklerde "çalışmış"(biyografilerinde öyle yazıyor, ne çalışmış,nasıl çalıştırılmış, tartışılır!) bir gençadamdan şimdi kitleleri Müslümanlarve mültecilerin üzerine kışkırtan birpolitikacı çıktı...Wilders'ın gözünde Müslüman mültecilerin hiçbir değeri yok.Yeni sağcı politikacıymış, libertermiş, şuymuş, buymuş;de artık anlamaya yaramıyor.Sorsan, Müslüman politikacıları Hitler'e benzetiyor.Ama kendisinin her hali ve özellikle yok edici nefreti Hitler gibi...O yüzden derim ki...

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Lakin beni asıl ilgilendiren nokta şu...

Mülteci nefreti ve tiksinme üzerine kurulu toplumsal dizayn mekanizması sadece Avrupa'da yok.

Bu mekanizma bizde de çalıştırılıyor ve yanlış sığınmacı politikaları işin içinden çıkmamızı zorlaştırıyor.

Bir düşünün...

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da ne çok "Hollanda" var!

Oralarda Wilders'ların serpildiği gerçeğine hazır mısınız?

Bu tiplerin türlü çeşitli artistliklerine bakıp gülmek veya dudak bükmek işe yaramaz.

Dünya eski dünya değil.

Her yer aynı nefret rüzgarlarının etkisi altında...

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NOT DEFTERİ



Kendimizi kandırmaya gücümüzün yetmediği sıralarda, atasözleri şaşılacak kadar yararlar işimize. (A. PUŞKİN / Yüzbaşının Kızı)