Bir zamanlar pek modaydı...Hâlâ öyle mi emin değilim.2000'lerin başlarında ne zamannın temel özelliklerinden bahis açılsa...Okumuş erkekler hemen şu söze başvuruyorlardı:Bak sen!Bunu söylerken hem bilimsel görünüyorlardı hem demeşrulaştırabiliyorlardı."Erkek ava gider, kadın bekler. Dünyada insan hayatı böyle başladı" diye sürer giderdi sohbetler.Bunların yerini galibatedirginliği aldı...Artık antropologların cilalı tezleri değil, Shanna Swan gibi epidemiyologların iddiaları ortalığı sarıyor:

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Benim zihnim ise heptakılı kaldı...Daha çocukken içimizi yakanateşimize,olma arzumuza ne oldu mesela?Zayıfları ve muhtaçları koruyup kollamayı öğrenmiştik hani, unuttuk mu?Kapısının önüne 4x4 çeken adamların hâlini serüvencilik sayacak kadar şapşallaştık mı?Mahallede boş boş dayılanmayı zayıfları korumak sanan adamlarla nereye kadar?İşte bunu hiç düşünmemiştik!

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Epey zaman önce bir Hıristiyan ilahiyatçı John Eldredge'inadlı kitabını okuyup köşemde yazmıştım.Yine onu hatırladım...Erkeklerin içinde çocukluk ve ergenlikte serpilen "kahramanın serüveni" tutkusunun yetişkinlikte kaybolmasını vahim bir hadise olarak görüyor ve şöyle diyordu Eldredge:

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Kahramanların yerini artık sefil kavgacılar aldı.erkekler birer bireryenilip düşüyor!Zalim bir kavga çünkü...Erkek değil, bir" olma huzursuzluğu...Sözünü dik tutsan, özünü eğiyor; kimliğini şişirsen, gövdeni söndürüyor.