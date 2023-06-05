Temsili demokrasi böyledir...İyidir, hoştur, ""dır ama "için bu kadardır, daha doğrusukadardır!Lidere güveniriz, siyaset kadrosuna umut bağlarız ve sandığa gider seçimimizi yaparız.Sonrası hepimizden önce seçtiklerimizin yüküdür. ..Kolay değildir o ağır heybeyi sırtlamak.Uzaktan bakıp atıp tutunlar hep yanılmıştır, yine yanılırlar.Siyaset sahnesi hem engebeli, hem de cilvelidir.Bazen heybenin içinden Davutoğlu gibiler çıkar, bazen Çavuşoğlu'lar...Şimdi bize düşen dua etmek...

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Gelin şimdi kısa süreliğine hayata dönelim...Ama hangi hayata?Paranın pulun, faizin kurun, güvenlik politikalarının ve gelecek beklentisinin olabildiği kadarıyla uzağında kalanına...Becerebildiğimiz kadarıyla...Neden?Hani yeni moda bir tabir var ya, onu kullanarak söyleyeyim: "

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Cumartesi gecesi biz dostlar arasında öyle yaptık.Dışarıya sızan isimlerin doğru olduğunu biliyorduk ama içimizin sürprizleri seven yanı da kıpır kıpırdı.Sonra tek tek isimler açıklandı.Derken...ya da belki başka birbakanın belli oluşununardından...Ne oldu, ne bitti anlaşılmadan konu değişiverdi.

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İçimizden biri bahçedeki reçellik güllerin olgunlaşmasından söz etti.

Diğerimiz hemen gül reçeli tarifine geçti.

Ardından dağ çileğine geliverdik birdenbire.

Hani miniciktirler, toplaması zahmetlidir de kokusu ve tadı muhteşemdir.

Ceviz ve incir reçellerinden konuştuk; kelimelerin büyüsü işte! Hem dimağımız hem de damağımız kelimeler yoluyla tatlandı; zihnimizden içeri bahar havası giriverdi.

Hatta Tirmit mantarına kadar geldi laf...

Hatta çocukken boş gazoz şişelerinin içine bastığımız gelinciklerle yapılan şuruplardan bile bahsettik.

Nasıl olsa hafta içinde güncel siyasi gelişmelerin boyunduruğundan kaçamayacaktık ama bu sohbet bize "biz"i hatırlattı, güzeldi.

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NOT DEFTERİ



Burası eski dünya. Vakitler ilerlemiş, toprak demlenmiş, gökyüzü eskimekte. Bugünler yarın olmuş, gelenler gitmiş, gidenler de dönmemiş, baş başa kalmış hayat ile insan. (YASİN ONAT / Noktadan Sonrası)