Allah rahmet eylesin...Resmi ideolojinin zihinlerimizi körleştiren yalanlarına karşı yalın kılıç savaşan, eşsiz bir kalem ustasıydı.Keder içinde lafı dolandırmak yerine çok önem verdiğimna yer vereyim istiyorum.Lakin köşem dar, sığmaz, bazı yerlerini çıkarmak zorunda kaldım.Buyrunuz, Engin'in" başlıklı yazının bir bölümü aşağıda...Meraklısı, internet üzerinden tamamını okuyabilir.

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Kemal Tahir'in unutulmazbiridir. Demişti ki:Buna unutulmaz bir cümle daha ekleyelim. Gelmiş geçmiş en büyük üç beş romancıdan biri olan William Faulkner'ın lafıdır:Bunları bilemeyenler, göremeyenler hemkendilerine hem Türkiye'ye çok vakit kaybettirdiler...Tarihle bağlarını kesinlikle kopardıklarını,söyleyenler ancak kendilerini kandırdılar.Bizim kuşağın haylaz çocukları, ülkelerini tanımadıkları, geçmişlerini bilmedikleri için Türkiye'yisandılar ve hem kendi başlarını yaktılar, hem kör topal gelişmeye çalışan demokrasiyi.Oysa halkfarkındaydı, kollektif bilinçaltında. Asla unutmamış, vazgeçmemişti. İsteseydi de bundan yüz çeviremezdi, emirle komutla olacak iş değildi.Bu nedenle de ne alafranga bürokratlara yüz verdi, ne de özenti solculara.

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Halk, Kore'ye asker gönderilmesine niçin tepki göstermemişti sanırsınız?Çünkü uzun zamandır ilk kezçıkılıyordu, Tahsin Paşa halkaPiri Reis gibi geliyordu, tabii bilinçaltında...1699 yılından beri toprak kaybedenler, ilk kezgirişmeye, hatta kaybedilmiş muazzam toprağın küçücük bir kısmını bile olsa geri almaya başlamışlardı...Fakat kollektif bilinçaltında yatan bu Osmanlılık,...Çünkü büyük bir bozgunun, yıkılmanın mirasçısıydı.Bozgun, halkın bilinçaltında hem büyüklük kompleksini, hem de onun zıddı ama bir paranın arka yüzü gibi ayrılmaz yanı,olan aşağılık kompleksini yaratmıştı.Bir yandanövüncü, öte yandanyerinmesi...

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Türkiye'de hayırlı, çok hayırlı birşeyler olmaktadır.Osmanlı bozgunu bitmektedir!Bazı şaşkınlar cumhuriyetin bittiğini ileri sürüyorlar.Hayır, cumhuriyet asıl şimdi yerine oturuyor. Biten, yanlış yolda yürütülmüş bir ara rejimdir.Cumhuriyetinkorunacak,alınacaktır.Bitmekte olan cumhuriyet değil, onun...Bu noktaya ancak doksan yılda gelebildik. Doksan yıl geç olsun da güç olmasın.Güç olmasına oluyor da gerçi, bu halk onu da aşar.