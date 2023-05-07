İskele tarafında rüzgâr sert esiyor, o yüzdenyola bakan kısmında oturuyorum...Mayıs demeye bin şahit gerek, öyle nemli bir soğuk.Sade kahve iyi gelecek...Tam o sırada insanımevsiminden soğutan şarkılar ve patırtılarla CHP'nin minibüsü geçiyor.Sırf tatsız bir sembolleştirmeye kurban gitti diye,lafını etmez olduk.Oysa nasıl güzel ve iç açıcıdır semada gökkuşağına tanık olmak...Şimdi baharlardan söz etmeyi de siyasete mi kaptıracağız?Çok fena olmaz mı?

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'in yazdıkları geliyor aklıma...Boğaz köylerini (hâlâ köy demeye uygundur bazıları, bilhassa Kanlıca) eylülde severdi...Kanlıca'dan Çubuklu'ya doğru gezintiye çıkardı.diyeanlattığı gezintiler...Ben buraların baharlarını severim ama bu yıl henüz buluşamadık kendileriyle...Nisan başında, zavallıcıklar hâlâ doğru düzgüngüneş yüzü görüp serpilemediler.Tabii yağışsız bir kıştan çıktık ya, semtin hiçbir sakini bu kasvetli havalara itiraz etmiyor, şükürle karşılıyor.

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diye soracak olursanız...'dadır.Yazdıklarından biliriz, mutludur; semtin her yanına yayılan çiçeklerin verdiği coşku onani düşündürür.Bedri'ye Mısralar'ında anlattığı türden bir İstanbul hani...diye hayal kurupmısralarıylaövdüğü şehir duruyor mu?Bir iki semti duruyor, diyeceksiniz?Doğru.Ama biz durabilecek miyiz bu İstanbul'da?Tamam, korkmayın; şu pazar günü konuyu oraya getirmeyeceğim!

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Yahu ne iş?Bahardan söz edecektim...Hem de günümüz şiirinde bahar mevsiminden dem vuracaktım.Gittim Yahya Kemal'e takıldım kaldım; ne garip!O da akşamperest, güzperest bir şair.Zaten dondum oturduğum yerde...Hadi bana eyvallah!