02 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Gelecek gelirken nereye bakıyordun?
HAŞMET BABAOĞLU
Gelecek gelirken nereye bakıyordun?

Gelecek gelirken nereye bakıyordun?

02.04.2023, Pazar
1939 Mart'ının sonu...
Gazeteler "İnsanların böylesine soğukkanlılıkla ve acımasızca öldürüldüğü bir çağda nasıl yaşanır?" diye soruyorlardı.
Herkes aylardır Fransa'da yaşanan seri cinayetleri konuşuyordu.
Katiller nihayet yakalanmış, davaları görülmüş ve karar aşamasına gelinmişti:
Aslen Alman olan Eugene Weidman ve hapishane arkadaşları Roger Million ile Jean Blanc...
Weidman bütün soygunlarını ve cinayetlerini kayıtsızca ve en ince detaylarına kadar anlatıyordu. Bir yandan hem Paris'te, hem de Fransız Rivierası'nda keyif çatmışlardı.
Duruşmada söylenenlere bakıp şöyle yazıp çizenler vardı: "Bir hiç uğruna insanlar öldürülmüşse, Batı toplumundan ve uygarlıktan ne umulabilir?"

***

Dünya böyle ironik bir yerdir işte!
Hapishane kaçkını katillere öyle odaklanılır ki, kimse patlak vermek üzere olan büyük savaşın ayak seslerine kulak vermez...
Uygarlık tartışması bu cinayetler üzerinden yürümektedir, oysa sadece beş ay sonra, üstelik göz göre göre Alman orduları Polonya'ya girecek...
Bunun üzerine Fransa ve Birleşik Krallık, Almanya'ya savaş ilan edecek...
Bir yıl sonra da Avrupa'nın göbeğinde müthiş bir soğukkanlılıkla katliamlar, soykırımlar yaşanmaya başlanacak.
Ama 1939 Baharı demek, Weidman ve arkadaşlarına verilen cezaları tartışmak demekti...
Weidman ve Million idama mahkûm edildi; Jean Blanc müebbet yedi.
Aynı yılın temmuzunda Weidman giyotinle idam edildi.

***

1 Nisan 1939...
Hitler, Alman donanmasının en büyük savaş gemisi Tirpitz'in kızaktan indirilme törenine katılıyor ve "Asla İngiltere'ye karşı bir savaş istemiyoruz ama istekler karşılıklı olmalı" diyor.
"Biz güçlüyüz ve kendimizden eminiz" diye ekliyor; "güçlü olmayan yaşama hakkını kaybeder."

***

3 Nisan 1939...
Hitler, istihbarat teşkilatlarının pek üzerinde durmadığı bir talimat yayınlıyor: "Polonya'nın halihazırdaki tavrı askeri önlemlerin alınmasını mecburi kılıyor.
Ülke savunmamıza uygun bir pozisyon almalıyız. Harekâtın 1 Eylül'de başlamasına göre planlama yapılmalıdır."
Gerçekten de öyle oluyor.
Birçok tarihçi için 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı 1 Eylül 1939'dur.
NOT: Meraklısı, büyük savaşların öncesinde toplumların zihin dağınıklığını ve karman çorman diplomatik ilişkiler silsilesini anlamak için Werner Bierman'ın "1939 Yazı" adlı kitabını okumalıdır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Haftanın notları: Olur mu? olmaz! 01.04.2023 Cumartesi
Sevinmeden önce sağına, soluna bir bakın! 31.03.2023 Cuma
Kimi ve neyi seçmeyeceğiz? 30.03.2023 Perşembe
ABD yeniliyor mu? 28.03.2023 Salı
Dünyadan habersiz bomboş bir muhalefet 27.03.2023 Pazartesi
99 depremi diyorsunuz da... 26.03.2023 Pazar
Haftanın notları: Deprem bölgesi ‘avcı’ları... 25.03.2023 Cumartesi
Bundan sonra ne olur? 23.03.2023 Perşembe
Sistemin içeriden yıkımı 21.03.2023 Salı
Kafayı neden dinimizle bozdular? 20.03.2023 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA