1939 Mart'ının sonu...Gazetelerdiye soruyorlardı.Herkes aylardır Fransa'da yaşanan seri cinayetleri konuşuyordu.Katiller nihayet yakalanmış, davaları görülmüş ve karar aşamasına gelinmişti:Aslen Alman olanve hapishane arkadaşları Roger Million ile Jean Blanc...Weidman bütün soygunlarını ve cinayetlerini kayıtsızca ve en ince detaylarına kadar anlatıyordu. Bir yandan hem Paris'te, hem de Fransız Rivierası'nda keyif çatmışlardı.Duruşmada söylenenlere bakıp şöyle yazıp çizenler vardı:

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Dünya böyle ironik bir yerdir işte!Uygarlık tartışması bu cinayetler üzerinden yürümektedir, oysa sadece beş ay sonra, üstelik göz göre göre Alman orduları Polonya'ya girecek...Bunun üzerine Fransa ve Birleşik Krallık, Almanya'ya savaş ilan edecek...Bir yıl sonra daAma 1939 Baharı demek, Weidman ve arkadaşlarına verilen cezaları tartışmak demekti...Weidman ve Million idama mahkûm edildi; Jean Blanc müebbet yedi.Aynı yılın temmuzunda Weidman giyotinle idam edildi.

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Hitler, Alman donanmasının en büyük savaş gemisi Tirpitz'in kızaktan indirilme törenine katılıyor ve "Asla İngiltere'ye karşı bir savaş istemiyoruz ama istekler karşılıklı olmalı" diyor."Biz güçlüyüz ve kendimizden eminiz" diye ekliyor; "güçlü olmayan yaşama hakkını kaybeder."

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Hitler, istihbarat teşkilatlarının pek üzerinde durmadığı bir talimat yayınlıyor: "Polonya'nın halihazırdaki tavrı askeri önlemlerin alınmasını mecburi kılıyor.Ülke savunmamıza uygun bir pozisyon almalıyız. Harekâtıngöre planlama yapılmalıdır."Gerçekten de öyle oluyor.Birçok tarihçi içinMeraklısı, büyük savaşların öncesinde toplumların zihin dağınıklığını ve karman çorman diplomatik ilişkiler silsilesini anlamak için Werner Bierman'ın "1939 Yazı" adlı kitabını okumalıdır.