***

Yukarıdaki dizelerin şairini, yani Necip Fazıl'ı bilemeyebilirsiniz...Bilseydiniz iyi olurdu, ayrı konu...Ama şu dizelerin derdi ne, arayışı ne, fikri ne; işte bunları bilseniz, en azından bir yakınlık hissetseniz, çok daha iyi olurdu...Fakat bunlar sizde ne gezer!Nereye döndürülürse, oraya bakan "benliğiniz" ile bunları nereden bilecek, nasıl hissedeceksiniz?

***

***

Yukarıdaki dizelerle tanışma imkânınız oldu mu peki?O muhteşem "Çile" şiiriyle yani...Olmamıştır.Olmadığını yıllardır her hâlinizden anlıyoruz zaten...Dünyaya böyle baktığınız bir zaman oldu mu hiç?Sizler bakmazsınız; bakar gibi yaparsınız.Bilir gibi...Söz eder gibi...Hisseder gibi...Hepsi o kadar!

***

Anlamışsınızdır...Kemal Bey'den...şeklinde söze başlayıpyalan yanlış şeyler söyleyen cumhurbaşkanıadayından söz ediyorum.Ama vurgulamak isterim...Bu öyle Gaziantep'e gidip "Şanlıurfa'da olmaktan çok memnunum" demeye benzemez...Medya yanılıyor; basit bir Kılıçdaroğlu gafı değil olup biten...Sorsanız çevresine çok kültürlü biridir.O tayfa zaten hep "kültürlü" oluyor.Tanımları ve adresleri bu.Fakat kültürü yüceltmekten başka bir kültürleri de yok...Emin olun, Kemal Bey de hayatının hiçbir döneminde mütefekkir ve şair Necip Fazıl kimdir, ne yazmıştır, ne demiştir, niye böyle geniş bir teveccühle karşılanmıştır diye sormamıştır.

***

Bir yerden sonra...Necip Fazıl'ın 1977 yılında yazdığıdizelerini kalbi çarparak hissedip anlamayanlara ne anlatsak boş...Lakin dalga geçilecek bir durum da yok!Ciddi bir durum...Bumemlekete bu kadar "yakından" müdahil olmaya kalkışması ciddi ve tehlikeli bir durum.