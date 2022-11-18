"Günde iki kez bir hemşire geliyor, önüne bir sürü ilaç koyuyor ve içmesini istiyordu. Kendisi ile ilgilenen doktorun bir göz hastalıkları doktoru olduğunu öğrenince çok şaşırmıştı.defalarca tembihlemişlerdi. (...) Hakkında yapılan kapı önü konuşmaları onu tedirgin ediyordu. Doktorlardan biridiyerek durumu bir diğer doktora anlatıyordu. Diğer doktor, hastanın durumunun iyi olmasına karşın asla toplumagerektiğini söylüyordu (...) Hafızası yerine gelmişti. Hemşireye epilepsi tanısı olduğunu ve ilaç kullandığını belirtti. Odasına sevinçle gelen doktora da aynı şeyleri tekrarladı. Herkes mutlu olmuştu.Bay K. geniş pencereli ve aydınlık bir odaya alındı. Odanın bir kenarında duran kameraya bakılırsa burası bir çekim odasıydı.Önündeki duvarda koca bir enjektör resminin altında yazanyazılı tabela dikkatini çekti. Biraz sonra doktorlar grubu odaya girdiler. Bir doktor, Bay K.'ya gelip, üzerinde iki paragraf bulunan bir kâğıt uzattı.'Kendinizi iyi hissediyorsanız, çekime başlayalım' dedi.diye ekledi."

***

Unutursak...Ne yaşadığımızı, gelecek geldiğinde halimizharap demektir.

***

Girişte okuduğunuzyi iki değerli hekimin kaleme aldığı bir kitaptan alıntıladım.Kitabın adı:YazarlarıBilenler bilir, iki hekim de Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarıdır.Kitap kapağının alt tarafında şöyle yazmışlar ki çok haklılar:Dava, Kafka'nınsı gibi gerçekten de...

***

Niye bu kitap?Onu da şöyle açıklıyorlar: "Yazdığımız bilimsel makaleler ve söylemlerimiz birilerinin ilgisini çekmedi. Bu yüzden biz de herkesin hikâyesini yazalım dedik." Okura şu seslenişleri ise can acıtıyor...