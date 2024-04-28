Kurbanlık fiyatları belli oldu 2024! Büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

Yaklaşan bayram öncesinde kurbanlık fiyatları belli oldu. 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşın en çok merak ettiği fiyatlar belirlendi. Büyükbaş canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş ise 250 ila 300 TL arasında olacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 06:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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