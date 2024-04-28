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Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları belli oldu 2024! Büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

Kurbanlık fiyatları belli oldu 2024! Büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

Yaklaşan bayram öncesinde kurbanlık fiyatları belli oldu. 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşın en çok merak ettiği fiyatlar belirlendi. Büyükbaş canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş ise 250 ila 300 TL arasında olacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 06:35
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Kurbanlık fiyatları belli oldu 2024! Büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşın kurbanlık arayışı başladı.

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Kurbanlık fiyatları belli oldu 2024! Büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

Bu yıl artan et fiyatlarına paralel kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre iki katına yakın artış gösterdi.

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Kurbanlık fiyatları belli oldu 2024! Büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

Buna göre büyükbaşta canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaşta ise 250 ila 300 TL arasında olacak.

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Kurbanlık fiyatları belli oldu 2024! Büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında seyredecek.

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Kurbanlık fiyatları belli oldu 2024! Büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

3.3 MİLYON HAYVAN
Sabah'ın haberine göre Her yıl Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin civarında da büyükbaş hayvan pazara iniyor.