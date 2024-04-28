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Baraj göletlinde kaybolmuştu! 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göletin'de yüzerek karşıya geçmeye çalışırken kaybolan 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken'in (35), jandarma su altı robotu ile 17 gündür süren arama çalışmasında cansız bedenine gece saatlerinde ulaşıldı.
ahaber.com.trİHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:13Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 06:13