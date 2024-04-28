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Baraj göletlinde kaybolmuştu! 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göletin'de yüzerek karşıya geçmeye çalışırken kaybolan 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken'in (35), jandarma su altı robotu ile 17 gündür süren arama çalışmasında cansız bedenine gece saatlerinde ulaşıldı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 06:13
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Baraj göletlinde kaybolmuştu! 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'dan Kozan'a Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gelen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göletin'de balık tuttuktan sonra baraj göletlinde yüzerek karşıya geçmek isterken bir anda gözden kayboldu.

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Baraj göletlinde kaybolmuştu! 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

3 çocuk babası Oktay Sarıtiken'in 17 gündür süren arama kurtarma çalışmasında su altı robotları cansız bedenine ulaştı.

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Baraj göletlinde kaybolmuştu! 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

SARITİKEN'İN CANSIZ BEDENİNE 35 METRE DERİNLİKTE ULAŞILDI
Ankara'dan ilçeye gelen Jandarma ekipleri, su altı robotu ile gece saatlerinde yaptığı aramada Sarıtiken'in 35 metre derinlikte ve baraj göletine girdiği yerden 100 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.

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Baraj göletlinde kaybolmuştu! 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

17 gündür Sarıtiken ailesi ve mahallelinin acı bekleyişi sürerken Muhtar Mızrak Acar 17 gündür bir haber almayı beklediklerini ifade ederek "Arama çalışması günlerdir aralıksız sürdü. Çok şükür cenazemize ulaştık. Jandarma ekiplerine ve AKOM ekiplerine teşekkür ederiz Allah razı olsun" dedi.

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Baraj göletlinde kaybolmuştu! 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Sarıtiken'in cenazesi Adana adli tip kurumuna gönderildi.