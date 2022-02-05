05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu CUMARTESİ NOTLARI: Bityeniği
HAŞMET BABAOĞLU
CUMARTESİ NOTLARI: Bityeniği

CUMARTESİ NOTLARI: Bityeniği

05.02.2022, Cumartesi
Tablo yavaş yavaş belirginleşiyor. Bu gidişle "Büyük bir deneye denek olduk" diyenler haklı çıkacak. Davosçuların (Dünya Ekonomik Forumu) internet sitelerindeki sağlık manşetlerine baktığınızda durum daha iyi anlaşılıyor... Birincisi şu: Beyaz Saray bir "kanser zirvesi" gerçekleştirdi ve mRNA teknolojisinin de yardımıyla kanserden ölümlerin yüzyılın ortalarına kadar yarı yarıya düşürüleceği tahmini yapıldı. İkincisine gelince, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı 37 yıldır bir aşı geliştirilememiş olması çok tartışılıyordu. Uzmanlar(!) Kovid-19'da kullanılan mRNA "sıvıları"nın yakın gelecekte HIV için de etkili olabileceğini düşünüyorlarmış... Kovid patlak verdiğinde, "Sinovac gibi inaktif aşılara karşı AB ülkelerinin ve bazı çevrelerin düşmanlığının altında bir bityeniği var" diye çok yazdık, çizdik. Hatırlayanlar olacaktır.

***

Pandemiyi sonlandırmak isteyenler ile sürdürmek isteyenler kıyasıya çarpışmaya başladılar. Anglosakson medyası "roket hızıyla yükselen" kanser grafiklerini ön plana çıkarmaya başladı. Çin ve Avrupa medyasında ise yeni çıkacak varyantların tedirginliği pompalanıyor. Bakalım, bizim medyada hangi taraf ağır basacak.

***

Gülünçleşeceğiz ve bunun farkına bile varmayacağız. Öyle mi? Buyrun... Kot pantolonların yapımı için çok yüksek miktarda su tüketiliyor ve karbon ayak izi de çok fazla... Bir Hollanda firması kiralık kot üretip pazarlıyormuş. Bizim Nişantaşı entelleri de bunu fark etmiş, internet sitelerinde yağlayıp ballıyorlar. Neymiş, böylece "eğlence" sürecek (bu kelimeyi onlar kullanıyor) ama çevreye de zarar verilmeyecekmiş. Yahu kardeşim, madem öyle eğlence bunun neresinde? Böyle pop kültür oyalanmalarıyla nereye kadar?

***

"Bir defa Bektaşiliğin doğuşunda, zaman farkından dolayı Hacı Bektaş'ın fiili tesiri söz konusu değildir." Bu sözler Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın Aktüel Tarih dergisindeki söyleşisinden... Dergide çok nitelikli yazılar, söyleşiler, polemikler var. Meraklısı mutlaka edinmeli.

***

Şu sıralarda dijital platformlarda Birinci ve İkinci Dünya Savaşları üzerine belgesellere vurdum kendimi. Çok ilginç yapımlar var. Resmi tarih yalanlarını istemeyerek de olsa göz önüne seren belgeseller. Bunlardan biri Netflix'teki Tokyo Trials/Tokyo Duruşmaları... İzlemelisiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Servet transferi ve sonrası... 04.02.2022 Cuma
Büyükelçilerin küçüldüğü dönem... 03.02.2022 Perşembe
Sürdürülebilirlik 01.02.2022 Salı
Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor? 31.01.2022 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-Ocak 30.01.2022 Pazar
CUMARTESİ NOTLARI: Hazır mısınız? 29.01.2022 Cumartesi
‘Bu dünya hiç yerinde durmaz’ 28.01.2022 Cuma
Neden sevmiyorlar? 27.01.2022 Perşembe
‘Çoook sevilen’ Avrupa ülkeleri 25.01.2022 Salı
Ne hileler var şu gelişmelerde! 24.01.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA