Tablo yavaş yavaş belirginleşiyor. Bu gidişlediyenler haklı çıkacak. Davosçuların (Dünya Ekonomik Forumu) internet sitelerindeki sağlık manşetlerine baktığınızda durum daha iyi anlaşılıyor...Beyaz Saray bir "kanser zirvesi" gerçekleştirdi vetahmini yapıldı.gelince, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı 37 yıldır bir aşı geliştirilememiş olması çok tartışılıyordu. Uzmanlar(!)düşünüyorlarmış... Kovid patlak verdiğinde, "Sinovac gibi inaktif aşılara karşı AB ülkelerinin ve bazı çevrelerin düşmanlığının altında bir bityeniği var" diye çok yazdık, çizdik. Hatırlayanlar olacaktır.

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Anglosakson medyasıkanser grafiklerini önplana çıkarmaya başladı. Çin ve Avrupamedyasında ise yeni çıkacak varyantlarıntedirginliği pompalanıyor. Bakalım,bizim medyada hangi taraf ağır basacak.

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Buyrun... Kot pantolonların yapımıiçin çok yüksek miktarda su tüketiliyorve karbon ayak izi de çok fazla... BirHollanda firması kiralık kot üretip pazarlıyormuş.de bunu fark etmiş, internet sitelerindeyağlayıp ballıyorlar. Neymiş, böylecesürecek (bu kelimeyionlar kullanıyor) ama çevreye dezarar verilmeyecekmiş. Yahu kardeşim,madem öyle eğlence bunun neresinde?Böyle pop kültür oyalanmalarıyla nereyekadar?

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Bu sözler Prof. Dr. AhmetYaşar Ocak'ındergisindekisöyleşisinden... Dergide çok nitelikliyazılar, söyleşiler, polemikler var.Meraklısı mutlaka edinmeli.

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Şu sıralarda dijital platformlarda Birinci ve İkinci Dünya Savaşları üzerine belgesellere vurdum kendimi. Çok ilginç yapımlar var. Resmi tarih yalanlarını istemeyerek de olsa göz önüne seren belgeseller. Bunlardan biri Netflix'tekiİzlemelisiniz.