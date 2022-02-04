Pandemi/plandeminin başından bu yana geçen süreye bakıpdiye sormayacaksak...Bundan sonra olacaklar için de ağzımızı açıp konuşmayalım...

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Kitleler virüse odaklanıp sağlığı için endişe ederken...Sadece yaşam tarzımız kökten değişime zorlanmakla kalmadı...Aynı zamandagerçekleşti.Şunu çok yazılıp çizildiği için biliyoruz...Dünyanın en zengin on insanı sadece 2021'de servetlerine 402 milyar dolar daha ekledi...Yanidoğru açılan yol iyice pekişti.

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Fakat her ülkenin kendi içinde de zenginlerin daha zenginleştiğini unutmamalıyız, servet transferlerinin gerçekleştiğini gözden kaçırmamalıyız.2021'i geçtim...(Credit Suisse'e göre)E hani pandemi sınıf ayırmadan herkesi vurmuştu?

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Şunu bilelim...Bütün dünyada yerini, şeklini, normallerini kaybedenoldu.yerini korumakla kalmadı, birikimini daha da artırdı.Zenginlerin daha da zenginleşmesi demek...Yoksulların daha yoksullaşması ve uzun yıllar boyu kültürel/siyasal tampon görevi verilen orta katmanların hapı yutma vaktinin gelmesi demektir.

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Ekonomist ve siyasetçi Varufakis'e göre şöyle...Başımızı kaldırıp baktığımızda bir yığın tabela, marka göreceğiz ama hepsi aslında aynı kişinin şirketleri olacak.Kafamızı kaldırıp binalardaki dairelere bakacağız, acaba kimlerindir diye...Hem dairelerin, hem de pazarlayan emlak şirketinin sahibi de bir ya da iki kişi olacak.

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Peki kitlelerin hayatı?

Ya şehrin kuytu köşelerinde manzara nasıl olacak?

İşin bu yanını tartışmadan önce dönüp pandemi/plandemiyi bir daha değerlendirmeliyiz.

Global yıkımı görmeliyiz.

Lakin, bunu anlamaya yanaşmıyoruz, zorumuza gidiyor...

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NOT DEFTERİ



Hep başkalarından bahsediyorum ama aslında onlardan farklı değilim. (FRANZ KAFKA / Dava)