Eş dost sohbetlerinin yeni konusu ve çılgın tavsiyesini biliyorsunuzdur...Biri kalkıpdiyor...Garip bir "kıyamet" bilincine saplanıp kaldığının farkında bile değil.Diğeri heyecanla işi büyütüyor:

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İşin fenası, bütün bunları ciddiye alanlar çoğalıyor.Youtube'da her hafta videolar yapıp "İhtiyacımız olan yiyeceği bahçemizde üretmeyi öğrenmeliyiz" diyenler on binlerce izleyici buluyor.Balkonunda veya çimle kapladığı (ne faciadır aslında!) süs bahçesinde yenilebilir bitki üretmeyi başaramayan insanlar birbirilerine yakın gelecekte toprağın nasıl önemli olacağını anlatıyorlar.

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Bill Gates, Jeff Bezos toprak alıp duruyorlar ya...Hatta 90 yaşındaki Rupert Murdoch da geçen hafta küçük bir ülke boyutunda ekilebilir arazi almış falan ya...Kıtlık korkusu gitgide büyüyor, toprağın unutulan önemi kafalara dank ediyor ya...da kendi bahçesiyleplanına katılacağını sanıyor.Hayır!Yeni medyanın palavrası bu!Gates, Bezos ve diğerlerinin yaptığı meşum bir şey.Ne iş çevirdiklerini ayrıca tartışmak gerek.Ama dünyayı da, seni de ektiğin dört patates (onu da nasıl becereceksin çok merak ediyorum), beş elma kurtaramaz kardeşim!Youtube'da sanadersleri verenler uyduruyorlar!

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Toprak çok önemli...

Su her zamankinden daha hayati öneme sahip olacak...

Doğru bunlar...

Gıda tedarik sorunu, kıtlık tehlikesi...

Bunlar da doğru...

Ama tek tek kurtuluş yok!

Netflix'e dizi çekmiyoruz.

Harekete geçirmemiz gereken mekanizma milli devletlerdir.

Radikal bir toprak ve tarım reformuna ihtiyacımız var.

Bu reformu küreselci seçkinlere ve dev gıda endüstrisine bırakmadan yapmak zorundayız.

Üzerine daha çok konuşacağız.

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NOT DEFTERİ

Yalan söylemeye alışmak iğrenç bir şey. Ama yalan söylemekten daha kötüsü yalan söylemeyi öğretmek... (EDUARDO GALEANO / Ve Günler Yürümeye Başladı)