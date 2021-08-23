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HAŞMET BABAOĞLU
Aklınıza mukayyet olun!

Aklınıza mukayyet olun!

23.08.2021, Pazartesi
Çip takmalarına, neurolink'e, şuna buna ihtiyaç yok aslında...
Çelmeyi takmışlar nasılsa...
Küreselci medya akılları almış, beyinleri uyuşturmuş bile...
İşimiz neredeyse bitmiş...

***

Geçen gün yazdım ya, iki Afgan gencin uçağın iniş takımlarından düşmelerine odaklandırdılar hepimizi ve ABD'nin Afganistan rezilliğini bütün dünyaya unutturdular diye...
Fakat hız çağındayız.
Hızın kara deliği her şeyi yutuyor.
O haberin rüzgarı sönünce ne yaptılar dersiniz?
Bize pek yansımadı ama belki TV'de görmüşsünüzdür...
Neymiş, bir ABD'li asker küçük Afgan bebeği tel örgülerin üzerinden almak isterken tek kolundan tutup çekmiş...
Eyvah, ya bebeğe bir şey olduysa, ya kolu çıktıysa?..
Anglo-Amerikan kamuoyu iki gün de bununla oyalandı, vicdanlar okşandı, duygular boşaldı...
Sonunda Amerikan Deniz Piyadesi Basın Bürosu ciddi ciddi açıklama yapmak durumunda kaldı: "Bebekle ilgili videonun nasıl bu kadar hızla viral olduğunu bilemiyoruz ama bebeğin sağlık durumunun iyi olduğundan eminiz. Annesi ve babası da yanında..."
Palavraya bakın...
O görüntülerin viral olması işinize geldi.
Bir bebekte yüzbinlerce bebeği unutturmanın yolu buydu.

***

Şunu kesinlikle göz ardı etmemeli...
20 yıllık vahşi Afganistan işgalinin finalinin de her türlü tahminlerden ötede bir rezillikle ve bir çırpıda sona erişini konuşmak yerine, sürekli Taliban'ı konuşmak da bir "zihin kontrol" stratejisi...
Washington Post'a falan bakmanız gerekmez...
Bizim Hürriyet'e bakın yeter.
Günlerdir manşetleri ABD'nin gidişini değil, Taliban'ın gelişini anlatıyor.
Her manşette Taliban üzerinden bir operasyon.
Dün "Dünya diken üstünde, korkulan oldu" yazmışlardı.
Neymiş?
ABD bütün askeri teçhizatını orada bırakmış, yüzlerce uçak, binlerce zırhlı araç Taliban'ın eline geçmiş...
Washington bunu hesap etmemiş olabilir mi?!!

***

Böyle bir dünya işte bunlarınki...
Sürekli Taliban'dan, Doğudan, ondan bundan korkacaksın ama asla ABD zalimliğini asla tartışmayacaksın.
Hem neymiş!
O bebeğin kolu çıkmamış...
Havaalanında ezilip ölen bebekleri anlatan var mı?
Olmayacak!

***


NOT DEFTERİ
Ameliyatsız şifa bulmaz bir yaranın, morfin şırıngalarıyla uyutulmayacağını bilenlerce harp başlamıştır. İlk topun ne zaman atılacağını soruyorsanız, size diyebilirim ki, bu an morfin stokunun bitmesine bağlı. (N. F. KISAKÜREK /
Savaş Yazıları)

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