Ne demek bu?Sözlükler biraz saptırmış gibi.Onlara göre bu atasözü "Birinin küçücükbir iyiliği dokunmuşsa, onun birhatırı vardır, unutulmaz" anlamınageliyormuş. Bana kalırsa, kurulmuşdostlukların araya soğukluk girsebile tümden sıfırlanamayacağını anlatıyor.Öyle ya,demek,, demektir...Peki İstanbul'da CHP İl Başkanı'nınAK Parti İl Başkanı'na kahveye gitmeisteğiniderdi ne? İyiliğini görmediğiniz,dostluğun kıyısından geçmeyen, geçmiştengelen muhabbeti bulunmayanbiri kahveye gelse ne olur, gelmesene olur? Şehre falan da faydasıolmaz, hiç hayal kurmayın! Yine birileriçeviriyor galiba.İzleyelim, bakalım.

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bir ekonomi kanalında 2020 yılı tecrübeleriüzerine konuşuyorlar... Hemenhepsi sözleşmiş gibidiyorlar. Şaka herhalde diye geçiriyorumiçimden. Hiç hesaplamadıklarışeyler başlarına geldi ve altında kaldılar.Bugüne kadar öğrendikleri şeylerinve kalabalık personellerinin bir "irade"oluşturmadığını gördüler. Ama hâlâ butekrarlıyorlar.Oysa, hepsini geçtim, "evdençalışma"nın gelecekte nasıl bir personeldüzeni oluşturacağını bile bilemiyorlar.Artık bizzat şekillendirecekleri bir şeyyok.

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BioNTech'in kurucusu Prof. Uğur Şahin, bir hafta önce "Kovid-19 aşısını tıpkı grip aşısı gibitekrar etmek gerekecek" demişti. BioNTech'in aşı üretiminde ortağı Pfizer firması ise geçen günaşı olunması gerektiğini açıkladı. Eh, büyük şirket açlığı başka şey tabii. Ama

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Yeni filmlerin en iddialısı bilebeni kendine bağlıyor,sonra kopuyorum. Tamam, pandemisüreci filmlere konsantrasyonkabiliyetimi fena halde törpüledi, kabulediyorum. Üstelik sosyal medya herandeyipduran bir partner gibi. Önümüzdekihafta eski kuşak başyapıtlara, geçmiştebeni çok etkileyen filmlere geri dönüşyapacağım. Bakalım onlarla nasıl olacak?Sonucu buraya yazarım. Amaşu duygum net: