Dev bir yolcu gemisi...Dışarıdan bakınca şıkır şıkır...Oysa geminin karanlık bölgeleri aydınlık güvertesinden daha fazla yer tutuyor.Güvenlik hapishanesinin ve makine dairesinin yerini bilen tek bir yolcu bile yok.Gemi deryanın ortasında ilerlerken sık sık arıza yapıyor.Işıklar sönüyor, makineler duruyor...Tamirciler hemen işlerinin başına koşuyor.Geminin ilerlediği doğru.Varacağı liman?Yok!

***

Yukarıda anlattığım tabloaslında...Sadece"giden" toplum.Sadece yaşayan (giden) insanlar...Gemide tamirciler ve yolcular var.Kaptan köşkünün ıssızlığını fark edenler de geminin hangi limana gitmesi gerektiği konusunda kavga etmekten öteye geçemiyorlar.O halde soruyorum...Yolcular gerçekten yolcu mu, gemi gerçektensayılır mı?Soruya hepimiz "" diye cevap veririz, orası kesin!

***

O halde gelelim kendi küçük hayatlarımıza...Nedenövüp duruyoruz ki?Ara ara kafam buna takılıyor.Yirminci yüzyıl edebiyatının büyük bölümü gayesiz yolculuk övgülerine adanmıştır.Şimdi de sosyal medyada "" temalı aforizmalarpek tutuluyor." havası hakim ortalığa...Hayat da böyle bir yolculuk olsun, hiçbir yere varılmasın isteniyor.Bir türsanki...Çakma "sufilik" modalarının uzantısı...Hani başını arabanın camından çıkarmışsın da rüzgar yüzüne vuruyor, zihnin bulanıyor fakat ruhuna iyi geliyor.Öyle bir hal!

***

Oysa ""u yol yapan şey (varamasan da) gayesi değil mi?Yolculuk ""sından soyunmuşsa neye yarar?Geçtim çok ileri istasyonları, "" daha iyi olmazmı?Gitmek, yola koyulmak dediğimiz şey "" hedefinden kopmuşsa...Kuru bir umut ve bazen dehşetli bir hayal kırıklığından başka nedir?Bana sorarsanız...Hakiki sorulardan kaçıyoruz...Baştan bir daha düşünsek mi, diyorum.