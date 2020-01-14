Birkaç hafta öncesi...pasaportkontrol noktasından geçtim, yürüyorum.Etraf pırıl pırıl, atmosfer ferah...Eh doğrusu, uzun yol yürümekten biraz şikayetçiyim, kapıya yakın bir yer seçip kahve içmeyi planlıyorum.Tam o sırada benimle birlikte ekranlara bakan orta yaşlı karı koca münakaşaya başladı.Adamın "Biraz mağazalara bakalım, sonra bir şeyler içeriz" demesiyle kadın patladı:Şaka gibiydi ama işittiklerim bire birböyleydi.Şeyma Subaşı gibi söyleyecek olursam; gerçekten ""dı.İçimden "Demek kibu seviyeye kadar yükselmiş"diyerek oradan uzaklaştım.

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Geçen gün ajanslargörüntülerini geçtiler, belki biliyorsunuz.Belki de bilmiyorsunuz...Çünkü o görüntüleri sosyal medyadaki şamataya inanarak İstanbul Havalimanı sandınız.O gün İstanbul günlük güneşlikti ama "" için önemi yok!Adam zamanında Türk ordusunda en yüksek kurmay seviyelere gelmiş ama bu görüntüleri "Alın işte yeni havalimanımızın hali" diye sosyal medyaya servis edecek kafada...Kadın ülkenin parmak ısırtan üniversitelerinden birinde akademisyen ama her rüzgar çıktığında "İstanbul Havalimanı'na uçaklar inemiyor" diye tweet atıyor veÇok vahim bir durum.

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Bu artık ciddi bir sosyal psikoz.Toplumsal delilik hali yani.İstanbul Havalimanı sanki onlar için bir "" (persecution) öznesi...Orasınınolduğunu düşünüyorlar.Yani belli bir toplumsal kesimde sözcüğün hakiki ve tıbbi anlamıyla bir tür "" gelişiyor.Daha doğrusu, bu hal geliştirilip büyütülüyor.CHP/ HDP tayfasının sosyal medya operatörleri her şeyi bilerek yapıyor.Peki esas problem nerede?" denilince hiç düşünmedenbir kitle oluşturdular.Yarın öbür gün o kitleyi acaba neye inandıracaklar?