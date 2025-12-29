Milyoner'de "basit soru" büyük hayal kırıklığı! İlk soruda yarışmaya veda etti
atv'nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamları olduğu gibi 28 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Fulya Efe isimli yarışmacı Milyoner'in ilk sorusunda verdiği yanıt ile geceye damga vururken başta sunucu Oktay Kaynarca olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...
Giriş Tarihi: 29.12.2025 03:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 04:32