Gençlik kapınızı çalacak! İltihabı anında bitiren çözüm: Görenler bardak bardak içiyor

Son yıllarda sağlıklı yaşam arayışında olanların sofralarından eksik etmediği kefir, bu kez alışılmış faydalarının ötesinde bir başlıkla gündemde. Bilim insanlarının yürüttüğü yeni çalışmalar, bu fermente içeceğin vücutta nasıl etkiler yarattığına dair merakı artırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 23:41
Fermente içecekler arasında öne çıkan kefir, bu kez bilim dünyasının dikkatini yaşlanma üzerindeki olası etkileriyle çekti. Yeni araştırmalar, kefirin içeriğinde yer alan bazı bileşenlerin bağışıklık dengesi ve hücresel süreçler üzerinde şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyabileceğine işaret ediyor.

İltihaplanmada Belirgin Azalma

Japonya'daki Shinshu Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada, kefirden elde edilen ve ısı yoluyla etkisiz hâle getirilen "Lentilactobacillus kefiri YRC2606" adlı bakteri türü incelendi. Araştırma, yaşlanmayla bağlantılı biyolojik süreçler üzerine yoğunlaştı.

Deneylerde bu bileşenin vücutta iltihaplanma seviyelerinin düştüğü gözlemlendi. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin daha dengeli çalıştığı ve yaşa bağlı organ hasarlarının sınırlı kaldığı tespit edildi.Bilim insanları, yaşlanmanın temel faktörlerinden biri olarak görülen kronik inflamasyonun bu bakteri sayesinde baskılanabildiğini belirtiyor. Bu durumun, hücresel yıpranma sürecini yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.

Kefirin Ötesinde Bir Etki Alanı

Çalışmada kefirin yalnızca probiyotik özellikleriyle değil, bağışıklık sistemi üzerindeki düzenleyici rolüyle de öne çıktığı vurgulandı. Bu yönüyle kefirin, genel sağlık dengesinde önemli bir yere sahip olabileceği ifade ediliyor.

