Viral
Galeri
Viral Liste
Gençlik kapınızı çalacak! İltihabı anında bitiren çözüm: Görenler bardak bardak içiyor
Gençlik kapınızı çalacak! İltihabı anında bitiren çözüm: Görenler bardak bardak içiyor
Son yıllarda sağlıklı yaşam arayışında olanların sofralarından eksik etmediği kefir, bu kez alışılmış faydalarının ötesinde bir başlıkla gündemde. Bilim insanlarının yürüttüğü yeni çalışmalar, bu fermente içeceğin vücutta nasıl etkiler yarattığına dair merakı artırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 23:41