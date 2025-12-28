DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 personel alımı son durum

KURA YERİ VE SAATİ NASIL DUYURULACAK?

Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat bilgileri, personel alımını gerçekleştirecek olan ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecek. Alım sürecine dair tüm duyurular, istenecek belgeler ve sınav aşamalarına ilişkin bilgiler yine bölge müdürlüklerinin internet siteleri aracılığıyla paylaşılacak.

Yetkililer, ilan şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvurularının; kura, sınav ve atama dahil olmak üzere sürecin her aşamasında iptal edilebileceğini hatırlattı.