Viral Galeri Viral Liste DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 personel alımı son durum

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı için gerçekleştireceği 1389 personel alımı süreci, başvuru yapan binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. 17-21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler, noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi. Adaylar, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken, DSİ'den gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 10:57
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İŞKUR üzerinden duyurulan 1.389 sürekli işçi alımı sürecinde başvurular tamamlanırken, adayların gözü kulağı kura takvimine çevrildi. Türkiye genelindeki DSİ şantiyelerinde görevlendirilecek personelin büyük bölümünün noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek olması, alıma olan ilgiyi artırdı. Kura ve sınav yöntemiyle yapılacak alımlara ilişkin detaylar başvuru yapan binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor.

DSİ 1.389 İŞÇİ ALIMINDA KURA TARİHİ BELLİ OLDU

DSİ tarafından yayımlanan ilana göre, doğrudan noter kurasıyla yapılacak 1.305 sürekli işçi alımı için kura çekimi 02 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak kura sonucunda, ilan edilen kadro sayısı kadar asil, bunun dört katı kadar ise yedek aday belirlenecek. Bu alımda adaylar herhangi bir sınava tabi tutulmayacak.

84 PERSONEL SINAVLA ALINACAK

Sınav yöntemiyle istihdam edilecek 84 sürekli işçi için de kura süreci uygulanacak. Buna göre, İŞKUR tarafından bildirilen başvuru listeleri arasından açık iş sayısının dört katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday, yine 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecek. Kura sonucunda belirlenen adaylar, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak.

KURA YERİ VE SAATİ NASIL DUYURULACAK?

Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat bilgileri, personel alımını gerçekleştirecek olan ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecek. Alım sürecine dair tüm duyurular, istenecek belgeler ve sınav aşamalarına ilişkin bilgiler yine bölge müdürlüklerinin internet siteleri aracılığıyla paylaşılacak.

Yetkililer, ilan şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvurularının; kura, sınav ve atama dahil olmak üzere sürecin her aşamasında iptal edilebileceğini hatırlattı.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

DSİ bünyesinde istihdam edilecek toplam 1.389 personelin 1.305'i noter kurası, 84'ü ise sınav yöntemiyle alınacak.

Noter kurası ile alınacak 1.305 işçinin branşları:

⚫210 usta yardımcısı

⚫154 aşçı yardımcısı

⚫154 şoför

⚫140 düz işçi

⚫116 bakımcı-yağcı

⚫105 sürveyan

⚫69 sondaj işçisi

⚫66 treyler operatör yardımcısı

⚫64 laborant yardımcısı

⚫59 teknisyen

⚫58 topoğraf

⚫44 bekçi

⚫19 su dağıtım teknisyeni

⚫15 akaryakıtçı

⚫13 hidrolog yardımcısı

⚫7 jeofizik teknisyeni

⚫5 alet operatörü

⚫2 teknik ressam

⚫2 pompaj istasyonu operatörü

⚫1 döşemeci yardımcısı

⚫1 fotoğrafçı

⚫1 kompresör operatörü

Sınavla alınacak kadro:

⚫84 operatör

