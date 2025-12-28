DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 personel alımı son durum
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı için gerçekleştireceği 1389 personel alımı süreci, başvuru yapan binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. 17-21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler, noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi. Adaylar, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken, DSİ'den gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 10:57