Yurt genelinde kar alarmı! A Haber ekipleri sahada

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı, birçok kentte günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski yükseldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürürken, A Haber ekipleri gelişmeleri sahadan anbean aktarıyor. İşte Türkiye genelinde kar yağışına ilişkin son durum ve öne çıkan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.12.2025 19:24 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar tarafından yapılan peş peşe kar uyarıları ile birlikte birçok kentte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

KAR YAĞIŞI YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. A Haber ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen gelişmeleri sahadan anbean aktardı.

BOLU'DA KAR ETKİSİNİ ARTIRDI

Bolu'da sabah saatlerinde etkisini yitiren yağış, öğle saatlerinden itibaren bölgede yeniden lapa lapa yağmaya başladı. Özellikle D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yağış nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman düşüyor. Bölgedeki yeşil alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Bolu'dan A Haber canlı yayın ekranlarına bağlanan muhabirimiz Hasan Zahid Ezim, sahadan son gelişmeleri şu notlarla aktardı:

"Kar, bugün saat 14.00 itibarıyla başladı ve akşam saatlerinde hızlanarak tipiye dönüştü.

Bizler kameraman arkadaşım Ahmet Işık ile birlikte Bolu Dağı'ndan yayını gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz nokta, merkeze kıyasla çok daha yoğun kar yağışı alıyor. Her yer beyaza bürünmüş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kar yağışının gece boyunca ve yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Şu anda bulunduğumuz bölgede her 10 dakikada bir araç geçişi olduğunu görüyoruz. Kar küreme araçları da aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yoğun yağış nedeniyle, küreme yapılan yollar kısa sürede yeniden karla kaplanıyor. Tuzlama çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Rakım yükseldikçe kar yağışı daha da etkisini artırıyor. Sis yoğun, görüş mesafesi ise oldukça düşük. Deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Seyir halindeki araçların çoğu dörtlülerini yakarak ilerliyor.

