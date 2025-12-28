Yurt genelinde kar alarmı! A Haber ekipleri sahada

Şu anda bulunduğumuz bölgede her 10 dakikada bir araç geçişi olduğunu görüyoruz. Kar küreme araçları da aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yoğun yağış nedeniyle, küreme yapılan yollar kısa sürede yeniden karla kaplanıyor. Tuzlama çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Rakım yükseldikçe kar yağışı daha da etkisini artırıyor. Sis yoğun, görüş mesafesi ise oldukça düşük. Deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Seyir halindeki araçların çoğu dörtlülerini yakarak ilerliyor.