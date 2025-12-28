Yurt genelinde kar alarmı! A Haber ekipleri sahada
Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı, birçok kentte günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski yükseldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürürken, A Haber ekipleri gelişmeleri sahadan anbean aktarıyor. İşte Türkiye genelinde kar yağışına ilişkin son durum ve öne çıkan gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:36