Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili son durum

Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili son durum

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, milyonlarca öğrenci ve veliyi yeniden aynı soruda buluşturdu. '29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?' sorusu arama motorlarında hızla yükselirken, gözler kar yağışının yoğunlaştığı illerde valiliklerden gelecek olası tatil kararlarına çevrildi. Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek yeni kararlar merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 08:53
Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle öğrenciler ve veliler, 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Birçok ilde olumsuz hava koşulları sürerken, tatil kararlarına ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

29 ARALIK PAZARTESİ İÇİN TATİL KARARI VAR MI?

Mevcut bilgilere göre, 29 Aralık Pazartesi günü için herhangi bir ilde eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Valiliklerden yapılabilecek yeni açıklamalar olması durumunda gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak görülürken; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don ve sis riskine dikkat çekiliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KUVVETLİ KAR UYARISI

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Özellikle Batı Karadeniz illeri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği belirtildi.

Bakanlık, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi riskine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını ve resmi uyarıları takip etmelerini istedi.

