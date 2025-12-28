Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili son durum

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak görülürken; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don ve sis riskine dikkat çekiliyor.