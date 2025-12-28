Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili son durum
Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, milyonlarca öğrenci ve veliyi yeniden aynı soruda buluşturdu. '29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?' sorusu arama motorlarında hızla yükselirken, gözler kar yağışının yoğunlaştığı illerde valiliklerden gelecek olası tatil kararlarına çevrildi. Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek yeni kararlar merakla bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 08:53