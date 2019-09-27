27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
HAŞMET BABAOĞLU
Dünyayı yaksalar, cambaza bakıyor olacağız

Dünyayı yaksalar, cambaza bakıyor olacağız

27.09.2019, Cuma
Daha dört gün oldu, olmadı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi "Dünyayı uyarıyorum" dedi; "Şu anda Hindistan'daki nükleer füze fırlatma düğmesine basacak parmak bir faşistin eline ait. Bütün dünya tehlike altında. Keşmir meselesi çözülmezse, Hindistan'da Hindulaştırma politikası sürerse ortalık yanar. Savaşı çıkartan Pakistan olmayacak ama cevabı verecek gücümüz var."
Bu sözlere dikkat ettik mi?
Hayır!
Öylesine bir haber olup geçti.
***
Hemen ardından ne oldu dersiniz?
Keşmir ve Hindistan'daki ırkçı politikaların baş sorumlusu başbakan Narendra Modi, Teksas'ta Trump tarafından ağırlandı.
Ama ne ağırlanma!
Resmen gövde gösterisi...
Tam 50 bin kişi toplanmıştı.
Trump ve Modi dakikalarca el ele yürüdüler, falan.
İlgilenen var mı, bizden, medyadan, şuradan buradan, aydın tayfasından falan? Yok!
Neden? Ne oluyor yahu diye soran kaç kişiydi?
Bir avuç belki.
Bütün dünyayı cambaza baktırdılar.
"Çocukluğumu çaldınız" diyerek iklim krizini gösteren garip bir kız çocuğuna odaklandık.
***

Şu "cambaza bak" deyimini de yanlış anladık galiba...
Sadece dikkat dağıtmak anlamına gelmez.
Sadece başka yere baktırmak değildir.
Olay bir organizasyondur.
Müziğin sesi yükseltilir ve sesin en güçlü olduğu anda cambaz en gösterişli hareketine başlar.
İnsanlar cambaza bakarken örgütlü yankesiciler aralarına girerler ve teker teker onları soyarlar.
Bilmem anlatabildim mi?
Greta'nın duvar resimlerini, tişörtlerini, haberlerini gördüğünüzde bunu aklınızda tutun isterim.

DEPREM... SON DAKİKA NOTU

İstanbul'a ve çevre illerde yaşayanlara geçmiş olsun...
Şiddetli sarsıldık, endişeye kapılan çok oldu.
Depreme karşı önlemleri artırmak veya "ne yapılıyor?" gibi konuşmalara girmeyeceğim.
O zaten günlerce bitmez.
Ama bir soru soracağım...
Deprem, sadece bir jeolojik hareketlilik mi?
Depremin öncesi ve sonrası siyasal/ sosyal bir gerçeklik, o kesin!
Ama artık bazı depremler konusunda siyasal paranoyayı yükseltmekte hiç yanlışlık bulmuyorum.
Bu da zihin açıcı bir eylem olacaktır.
Celal Şengör gibi başka sevinenler de var mıdır?
Çocukluk sayıp geçelim mi?
Tabii şimdi bana cahil, sersem diyenler olacak. Olsunlar!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İnsan olan Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutar 26.09.2019 Perşembe
Seçilmiş körlükler ve palavradan aydın olmak! 19.09.2019 Perşembe
Bulanık su... Duygularımız ve gündelik hayatımız 17.09.2019 Salı
İsraf, kahvaltı ve işin esası... 16.09.2019 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-86 15.09.2019 Pazar
Zaman akıp geçerken: Eller anlatır! 14.09.2019 Cumartesi
İşaretler... 13.09.2019 Cuma
Ya okullar olmasaydı? 12.09.2019 Perşembe
İçerisini iyi anlamak için dışarıya bak! 09.09.2019 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-85 08.09.2019 Pazar
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN