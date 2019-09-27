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Daha dört gün oldu, olmadı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi "" dedi; "Şu andaBütün dünya tehlike altında. Keşmir meselesi çözülmezse, Hindistan'da Hindulaştırma politikası sürerse ortalık yanar. Savaşı çıkartan Pakistan olmayacak ama cevabı verecek gücümüz var."Bu sözlere dikkat ettik mi?Hayır!Öylesine bir haber olup geçti.Hemen ardından ne oldu dersiniz?Keşmir ve Hindistan'daki ırkçı politikaların baş sorumlusu başbakanAma ne ağırlanma!İlgilenen var mı, bizden, medyadan, şuradan buradan, aydın tayfasından falan? Yok!Neden? Ne oluyor yahu diye soran kaç kişiydi?Bir avuç belki.Bütün dünyayı cambaza baktırdılar." diyerek iklim krizini gösteren garip bir kız çocuğuna odaklandık.

Şu "cambaza bak" deyimini de yanlış anladık galiba...

Sadece dikkat dağıtmak anlamına gelmez.

Sadece başka yere baktırmak değildir.

Olay bir organizasyondur.

Müziğin sesi yükseltilir ve sesin en güçlü olduğu anda cambaz en gösterişli hareketine başlar.

İnsanlar cambaza bakarken örgütlü yankesiciler aralarına girerler ve teker teker onları soyarlar.

Bilmem anlatabildim mi?

Greta'nın duvar resimlerini, tişörtlerini, haberlerini gördüğünüzde bunu aklınızda tutun isterim.

DEPREM... SON DAKİKA NOTU

İstanbul'a ve çevre illerde yaşayanlara geçmiş olsun...

Şiddetli sarsıldık, endişeye kapılan çok oldu.

Depreme karşı önlemleri artırmak veya "ne yapılıyor?" gibi konuşmalara girmeyeceğim.

O zaten günlerce bitmez.

Ama bir soru soracağım...

Deprem, sadece bir jeolojik hareketlilik mi?

Depremin öncesi ve sonrası siyasal/ sosyal bir gerçeklik, o kesin!

Ama artık bazı depremler konusunda siyasal paranoyayı yükseltmekte hiç yanlışlık bulmuyorum.

Bu da zihin açıcı bir eylem olacaktır.

Celal Şengör gibi başka sevinenler de var mıdır?

Çocukluk sayıp geçelim mi?

Tabii şimdi bana cahil, sersem diyenler olacak. Olsunlar!