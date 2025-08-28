FARUK ERDEM

Yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve yaklaşık 3 milyon memur emeklisinin 2026 ve 2027 zamları belli oldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararını verdi. Görüşmelerde 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmezken, 2027 için ise bir puanlık artış yapılarak zammın yüzde 5+4 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Ancak bu oranlar enflasyona göre değişecek. Ocak ayından başlamak üzere farklar da ödenecek. İşte memurlar ve emekliler için yeni hesaplar...

Kurul hangi personel için kararlar aldı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali hakları belirlendi. Açıklanan oranlar aynı şekilde emekli memurların maaşlarına da yansıtılacak.

Yeni kararlar nasıl uygulanacak?

Hakem Kurulu'nun kararları ile hem kamu görevlilerinin hem de Emekli Sandığı emeklilerinin iki yılda alacakları 4 ayrı zam oranı belirlenmiş oldu. Bu oranlar 2026 ve 2027 yıllarında ocak ve temmuz aylarında memur ve memur emeklilerin maaşlarına eklenecek.

Kurul sadece oranları mı belirledi?

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edilirken buna ilaveten seyyanen artış da yapıldı. Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için bin lira artırılması kabul edildi. Böylece memurların maaşları 1000 TL artırılacak daha sonra zam oranı ve enflasyon farkı uygulanacak.

Enflasyon farkı nasıl hesaplanacak?

Memurlar ve emekliler sadece maaş oranları değil ayrıca enflasyon farkı da artacak. Zam ayından önceki 6 aylık dönemde oluşun enflasyon bir önceki zam oranını geçerse bu fark memur ve emeklilere verilecek. Örneğin Temmuz 2026'da yüzde 7 olan zam oranının üzerinde bir enflasyon oluşursa Ocak 2027'de verilecek yüzde 5'lik orana eklenecek.

Ocak 2026 zam oranı nasıl yükselecek?

Yüzde 11 oranındaki ocak zammına enflasyon farkı eklenmesi de kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası 2025 enflasyonunu yüzde 25 ile 29 arasında bekliyor. Yüzde 25 tahminine göre, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 7.14 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri de bu durumda 2.04 puan enflasyon farkı alacak. Ocak zammı da bu durumda yüzde 13.26'ya ulaşacak. Yüzde 29'luk tahmin ise 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.56 çıkabileceğini gösteriyor. Bu orana göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 5.3 puan olacak. Enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayı zam oranı yüzde 16.88'e ulaşacak.



EK ÖDEMELER DE ARTTI



Hizmet kollarında hangi artışlar yapıldı?

112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı.

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de bin 853 lira artırıldı.

SAĞLIK personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı.

ZABITA ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı.

KAZILARDA görev yapanların fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.

KARAYOLLARI personeli için yılda en fazla 300 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 350 saate yükseltildi.

ULAŞTIRMA ve enerji hizmet kollarında, kurum-ların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.

ORMAN yangınlarına doğrudan müdahale edenlere aylık 2 bin 926 geçmemek üzere gün başına 293 lira üzerinden ilave ödeme yapılacak.

Memurlar için ek kararlar alındı mı?

GENEL idare hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 10 puana yükseldi.

KAMU görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırıldı.

KORUMA ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenecek

ENGELLİ çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması sağlandı.

KAMU konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı yapıldı.



EN DÜŞÜK MAAŞLAR DA ARTIYOR



En düşük emekli ve memur maaşları kaç liraya yükselecek?

Temmuz ayında yüzde 15.57 oranındaki artışla birlikte en düşük emekli memur maaşı 22 bin 672 TL'ye en düşük memur maaşı da 50.502 TL'ye çıkmıştı.



ENFLASYON YÜZDE 24 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 6.28

Memur Temmuz 2026 artışı: Yüzde 5

Memur enflasyon farkı: 1.22 puan

Ocak 206 artışı: Yüzde 12.35 (Toplu sözleşme %11)



ENFLASYON YÜZDE 25 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 7.4

Memur Temmuz 2026 artışı: Yüzde 5

Memur enflasyon farkı: 2.04 puan

Ocak 206 artışı: Yüzde 13.26 (Toplu sözleşme %11)



ENFLASYON YÜZDE 29 OLURSA

6 aylık enflasyon: Yüzde 10.56

Memur Temmuz 2026 artışı: yüzde 5

Memur enflasyon farkı: 5.3 puan

Ocak 206 artışı: Yüzde 16.88 (Toplu sözleşme %11)