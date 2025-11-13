FARUK ERDEM

Ocak ayında emekliler ve memurlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin gelirleri artacak. Bunu belirleyecek olan ise enflasyon olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 31-33 oranlarını işaret etmesi hesaplamaları da değiştirdi. Memurlara yapılacak artış tüm kesimlerin maaşlarına yansıtılacak. İşte yeni maaşlar ve artış oranları...Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 olan yıl sonu enflasyon tahmin aralığı, Ocak zammının yüzde 18.7-20.5 arasında çıkabileceğini gösterdi. Yüzde 32 olan yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 19.61'lik zam oranına işaret etti.Memurlara yapılacak artış sadece maaşlara değil, ek ödemelere de yansıyacak. Memur zammı ayrıca sosyal destek ödemelerinden çalışanların tazminatına kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.Halen en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira. Bu aylık, yüzde 20.5 oranı ile taban aylık artışı da dahil 61 bin 407 liraya yükselecek.Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan 3 bin 181 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 699,85 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 349,92 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 581 liraya ulaşacak.Ocak'ta memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Taban aylık artışıyla birlikte en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 28 bin 118 liraya çıkacak.Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 19.61 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 23 bin 404 liradan 27 bin 994 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 30 bin 425 liradan 36 bin 392 liraya yükselecek.Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 5 bin 390 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 6 bin 447 liraya çıkacak.Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım yardımı 13 bin 997 lira seviyesine gelecek.Yüzde 40-69 engeli olanlara ve 18 yaş altı engellilerin yakınlarına ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 147 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 720 liraya yükselecek.Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da 13 bin 997 liraya ulaşacak.Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 5 bin 558 liradan 6 bin 448 liraya, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 973 liraya, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 638 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 967 liraya çıkacak.Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Ocak artışı yüzde 19.61 olursa 64 bin 493 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 64 bin 4 lira kıdem tazminatı ödenecek.Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik yapmak için başvuran gençler 280 bin 850 lira ödüyor. Memur zammı yüzde 19.61 olursa 2026 yılının başında bu tutar 335 bin 925 lirayı bulacak.