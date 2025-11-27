FARUK ERDEM

27 Kasım 2025, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aralıkta Fed faiz indirir mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
- Geceleri fark etmiyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Uyurken yaptığınız o hareket ciddi bir tehdit
- Alaaddin Bey kimdir? Kuruluş Orhan’ın Alaaddin’i Ömer Faruk Aran kaç yaşında, nereli?
- Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Hemen uygulayın! Sinirlerinizi yatıştıran basit yöntemler: Derin nefes almak değil
- Tüketim şekliniz yanlış! Bilim kanıtladı: Piştiğinde daha sağlıklı olan sebzeler
- Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı! Türkiye’den iki lezzet ilk 10’da
- Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Breidablik-Samsunspor maçı hangi kanalda?
- Kuruluş Orhan’ın Balaban’ı İbrahim Cem Tek kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Aşkta talihsizliği sona eriyor: Bu 5 burç Aralık’ta mutluluğu buluyor
- UEFA Şampiyonlar Ligi | Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler
- Dünyanın en sessiz yeri neresi? Kendi kalp atışınızı duyacağınız o nokta