FARUK ERDEM

Aile yılı dolayısıyla başlatılan evlilik desteği ve çocuk parası ödemeleri yeni yılda artarak devam edecek. Öncelikle deprem bölgesinde başlatılan evlilik desteği uygulaması Türkiye geneline yayılırken doğum parası ödemeleri de artırılmıştı. Yeni yılla birlikte evlilik desteği almak kolaylaşırken rakam da artacak. İşte yeni yılda evlilik ve çocuk destekleriyle ilgili yeniliklerin detayları…

Evlilik desteğinden kimler yararlanacak?

Evlilik desteğinden 18-29 yaş arasında evlenecek gençler belli şartları tamamladıkları takdirde yararlanacak.

Evlilik desteği kaç liraya çıkartıldı?

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan 150.000 TL'lik kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla arttırılacak. Başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250.000 TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200.000 TL olarak uygulanacak. Bu düzenleme; 01/10/2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurulara uygulanacak.

Daha önce yapılan başvurularda eski rakam mı geçerli olacak?

Daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için yeni rakamlar geçerli olacak. Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.

Evlilik desteğinde geri ödeme nasıl olacak?

Desteği alan çift evlendikten sonra 2 yıl ödeme yapmayacak. Daha sonra 48 ay (4 yıl) ayda faizsiz olarak geri ödeme yapacak.

Çocuk sahibi olanların ödemeleri de aynı mı olacak?

Evlenen çiftler talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek.

Aylık ödeme kaç lira olacak?

Yıl başında 250 bin lira evlilik desteği alan bir çiftin daha sonra 1 çocuğu olduğunda ödemeleri şöyle olacak:

Kredi miktarı: 250 bin lira

Faiz oranı: yüzde 0

Vade : 48 ay

Kredi alınan tarih: 01.01.2026

İlk ödeme tarihi: 01.01.2028

1 çocuk olursa ilk taksit: 01.01.2029

Evlilik desteğini almak için gelir şartı var mı?

Başvuracak gençlerin toplam gelirleri geçerli asgari ücretin 2.5 katından az olacak. Bu oran 2.3 olarak uygulanıyordu. Yükseltilerek daha çok vatandaşın destekten yararlanması sağlandı.

Evlilik desteğine nasıl başvurulacak?

Bu kredi için ön başvurular e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılacak. Değerlendirme sonunda paralar hak sahiplerinin hesabına ödenecek.

EVLENEN: 250 BİN TL

BİRİNCİ ÇOCUK: 5 BİN TL

İKİNCİ ÇOCUK: 90 BİN TL

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK: 300 BİN TL

TOPLAM: 645 BİN TL



ÇOCUKLARA 60 AY DESTEK



Çocuk desteği için şartlar var mı?

Çocuk destekleri için herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için yeni ödemeler yapılacak. Ödeme için anne veya babadan birisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak.

Her çocuk için aynı ödeme mi yapılacak?

Çocuk sayısına göre ödemeler değişiyor. İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek. İkinci çocukta 60 ay boyunca ayda 1.500 TL daha ödenecek. Üçüncü ve sonraki çocuklarda 60 ay boyunca aylık ödemleler 5 bin TL'ye çıkacak.

Üçüncü çocuk olduğunda diğer ödemeler duracak mı?

Hayır. İkinci çocuk için yapılan 1.500 TL ödemenin üzerine üçüncü çocuk için 5.000 TL daha ödenecek. Böylece 5 yıl sürecek ödemeler 6.500 TL'yi bulacak. Çocuk sayısı 4'e çıktığında aylık ödeme de 11.500 TL olacak.

Çocuk sayısı 2025'den sonrası için mi belirlenecek?

Hayır. Daha önce iki çocuğu olan birisinin 2025'den sonra bir çocuğu daha olursa 3 çocuk ödemesi alacak.



TOPLAM RAKAM BÜYÜYECEK



Evlenip çocuk sahibi olanlar için ödemeler kaç lira olacak?

Hem evlilik kredisinden hem de çocuk sahibi olup doğum desteğinden yararlanan bir aile için ödemeler üç çocukta şu anki rakamlarla 645 bin TL'yi bulacak. Bu rakam her yıl artacak.