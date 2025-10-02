FARUK ERDEM

Milyonlarca emekli ve memur için ocak ayında yapılacak maaş artışıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. İlk ipucu Orta Vadeli Program'dan geldi. Yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6 puanı geçen fark oluşuyor. Peki bu fark refah payı ile kapatılacak mı? Geçmiş yıllarda uygulamalar nasıl oldu. İşte detaylar...

Emeklilerin maaşları nasıl artıyor?

Emeklilerin maaş artışları yılda iki kez yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Memur emeklileri de yine ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme artışının yanı sıra 6 aylık orana göre enflasyon farkı alıyor.

Bu yıl için rakamlar belli oldu mu?

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyona göre belirlenecek. Ancak birçok ipucu gelmeye de başladı. Merkez Bankası'nın yaptığı anketteki yüzde 29.86'lık tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 11.30 olurken memur emeklilerinin farkla birlikte artış oranı yüzde 17.66 oldu.



ZAM ORANLARI EŞİTLENEBİLİYOR



Emeklilerin arasındaki fark neden oluşuyor?

Tüm kurumlar SGK çatısı altında birleşmesine rağmen henüz bir norm birliği yok. Bu yüzden emeklilik şartları ve maaş hesaplamaları farklı yapılıyor. Memur emeklileri toplu sözleşmeye göre artış alırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı enflasyona göre yapılıyor. Bu yüzden her zam döneminde farklı oranlar çıkıyor.

Her kesime aynı oranda zam verilmesi mümkün değil mi?

Emeklilerin zam oranlarının farklı olmasına rağmen zaman zaman Hükümet refah payı uygulaması ile bu oranları eşitliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu uygulama yapılmıştı. Son yıllarda farkın kapatıldığı dönemler şöyle oluştu:

Farklı zam oranları verildiği dönemler oldu mu?

Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana zam dönemlerinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerine farklı zam oranları uygulandı. Bu dönemlerde refah payı ya da eşitleme yapılmadı.



ÜÇ SEÇENEK MASADA



Refah payı kararı verilirse ne değişir?

Refah payı ile ilgili bir karar verilirse üç ayrı uygulama gündeme gelebilir.

EŞİTLEME: Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 6.3 puanlık refah payı verilerek oranlar eşitlenebilir.

HER İKİ KESİME EKLEME: SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle birlikte memur emeklilerine de refah payı verilerek daha yüksek bir oranda eşitleme yapılabilir.

MEVCUT DURUM DEVAM EDER: Son üç dönemde olduğu gibi ortaya çıkan enflasyona göre oranlar belirlenir ve bir değişiklik yapılmadan uygulanır.



6.3 PUAN FARK OLUŞACAK



Ocak 2026 için yapılan hesaplamalarda fark ne kadar olacak?

Önümüzdeki dönem için OVP öngörüsü olan yüzde 28.5 oranındaki yıllık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6.3 puanlık fark oluşması bekleniyor.

Bu farkın kapatılması gündemde mi?

Refah payı ya da zamların eşitlenmesi ile ilgili kararlar enflasyon açıklandıktan, yani zam oranları belli olduktan sonra veriliyor. Eğer bu 6.3 puanlık farkın kapatılması kararı verilirse bu açıklama 3 Ocak'tan sonra yapılıyor. Şu anda gündemde değil. Geçmiş yıllarda yapılan uygulama tekrar düşünülebilir. Ancak son döneme bakıldığında farklı zam oranlarının uygulandığını da görüyoruz.