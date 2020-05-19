FARUK ERDEM

Yeni emekli ikramiye alır

11.05.2020 tarihinde kamu kuruluşundan 65 yaşımı doldurduğum için emekli yapıldım. Emekli maaşım halen bağlanmadı. Ben Ramazan Bayramı için verilen bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor muyum? Bayram ikramiyesine hak kazanabilmem için emekli maaşımın bağlanması şart mı? Şartsa hangi tarihe kadar bağlanması gerekiyor? Enver TAŞKIRAN

Emeklilik kararı SGK tarafından alındıysa ikramiye hakkınız doğuyor.

Emekli maaşını almış olmanıza gerek yok ama emeklilik kararınızın alınıp tahsis numaranızın bildirilmiş ve emekli maaşının hesaplanmaya başlamış olması lazım.



Nisan ayı için 545 lira ücretsiz izin desteği yatırıldı. Ben Nisan ayının tamamında ücretsiz izinliydim. Bin 170 lira yatırılması gerekiyordu. Neden eksik yatmış olabilir? Murat BAĞCI

Bu ödemeler 17 Nisan-17 Temmuz arasında olacağı için ilk ödeme yarım oldu. Sonra iki ay tam, sonra yine yarım alacaksınız. Toplamda üç aylık ödeme veriliyor.



01.09.1963 doğumluyum. SSK başlama tarihim 06.06.1986. Bu tarihten sonra aralıklarla 3634 günüm var. Askerlik borçlanması duruyor.

Ayrıca 7 yıl kahve işlettim, vergi oda kaydım var, Bağ-Kur kaydım yok. İş mahkemesinde dava açtım, reddettiler. Bağ-Kur'daki günlerimi nasıl kazanabilirim? Benim durumumdakilere herhangi bir düzenleme var mı? Mehmet AÇIKGÖZ

Maalesef sadece vergi kaydı Bağ- Kur'lu olmaya yetmiyor. O zaman Bağ-Kur'a da giderek kayıt yaptırmanız gerekiyordu. Şu anda geriye dönük bir borçlanma ya da tescil imkanı bulunmuyor. Açtığınız davanın mahiyeti neydi bilmiyoruz ama bu konuda bazı Yargıtay kararları bulunuyor. Bunların size uyup uymadığını bir hukukçuya danışabilirsiniz.



Bin liralık yardıma başvuru için bir belge gerekiyor mu? Halit AK

Bunun için e-Devlet'ten başvuru yapmanız gerekiyor. Oradaki soruları cevaplamanız başvuru için yeterli olacaktır.



Emekliliğime 5 yıl var. Şimdi zorunlu Bağ-Kur'lu oldum, emekli olunca maaşım düşer mi? Kerim UÇAR

Emekli maaşını sizin kazançlarınız belirliyor. Bağ-Kur'dan asgari ücret gösterirseniz evet düşer. Daha önce yüksekse yüksek olur.

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