Yaşam

Ankara’da yürek burkan kaza: Çift ve 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 10 metreden yuvarlanması sonucu Mahir Çanak, eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık bebekleri yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Beypazarı kara yolunda ilçe girişinde 10 kilometre mesafede meydana geldi.

Mahir Çanak'ın virajda kontrolünü yitirdiği 06 KOP 14 plakalı otomobil, yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Araç hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Mahir Çanak ile yanındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak'ın, hafta sonu tatilini geçirmek üzere ailesi ile memleketi Beypazarı'na geldiği öğrenildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.