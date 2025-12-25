FARUK ERDEM

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi. 2026 yılında net asgari ücret 28.075 lira 50 kuruş olacak. Bu durumda brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanacak. Brüt asgari ücret milyonlarca vatandaşa yapılan tüm ödemeleri ve borçlanmaları değiştirdi. Ayrıca işveren maliyetleri de yeniden hesaplandı. İşte kuruşu kuruşuna yeni hesaplar….

Yeni asgari ücret hesabı belli oldu mu?

2026 yılında uygulanacak asgari ücret hesabı yapılan yüzde 27 artışla tamamlanmış oldu.

YÜZDE 27 ARTIYOR

Yeni asgari ücret nasıl uygulanacak?

Açıklanan yeni asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Peşin maaş alanlara yeni ücret 1 Ocak'ta diğer çalışanlara ise 1 Şubat'ta ödenecek. Ödeme ve borçlanmalara etkileri ise 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.

Borçlanma ve ödemeleri nasıl etkileyecek?

İşsizlik maaşı, rapor parası gibi ödemeler brüt asgari ücretten hesaplanıyor. Böylece tüm ödemeler yüzde 27 artmış oldu. Gün satın almak için doğum, askerlik gibi borçlanmaları yapacak olanlar da en az brüt asgari ücret üzerinden ödeme yaptığı için miktarlar arttı. Ayrıca yeni yasa gereği oranlar yüzde 45'e yükseltildi.

Ödemelerdeki değişiklikler nasıl oldu?

2026 yılı için vatandaşlara yapılan tüm ödemeler yeniden hesaplanacak.

BORÇLANMALAR DEĞİŞTİ

Borçlanma yapmak isteyenler için yeni rakamlar nasıl hesaplanacak?

Emeklilik için gün satın alacaklar hesabı yeniden yapacak. Asgari ücrete göre borçlanmalar artacak. Ayrıca doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalarda ödenecek en az tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden yüzde 45'ine çıkartıldı.

Bağ-Kur'lu esnaf için yeni hesaplar nasıl oldu?

Esnafın ödediği Bağ-Kur primleri de yeni asgari ücreti le birlikte artacak. Ayrıca oran da yüzde 34.75 olarak uygulanacak. En üst rakamda asgari ücretin 7.5 katından 9 katına çıktı.

Ev kadınlarının ödedikleri primler değişti mi?

Ev kadınlarının emeklilik için ödedikleri Bağ-Kur kapsamındaki isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücretle arttı. Oran yüzde 32'den yüzde 33'e çıktı. Üst rakam ise torba yasa gereği 9 kat olarak uygulanacak.

YENİ YILA YENİ TAZMİNAT

İşçilerin alacağı tazminatlar nasıl değişti?

Yeni asgari ücretle birlikte tazminatların da en düşük miktarları değişti. Tavan tazminatlar memur maaş artışıyla belirlenecek.

Sosyal yardımlar asgari ücretle artıyor mu?

Hayır. Sosyal yardımlar, yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli aylığı gibi ödemeler memur maaş artışına göre artıyor. Ocakta yeniden belirlenecek. Ancak bu ödemeleri almak için uygulanan gelir kriteri asgari ücrete göre belirleniyor. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 9 bin 358 liraya, evde bakım desteğinde 18 bin 716 liraya çıkacak.

İŞ ARAYANA YENİ DESTEK

İŞKUR tarafından yapılan ödemeler değişecek mi?

Halen sosyal yardım programlarından yararlanıp çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. İş arama yardımı 2 bin 210 liradan 2 bin 807 liraya, işe yerleşme desteği de 8 bin 668 liradan 11 bin 10 liraya ulaşacak.

İŞVERENE ÜÇ AYRI MALİYET ÇIKACAK

Yeni asgari ücret ile birlikte işçi maliyetleri nasıl hesaplanacak?

2026 yılından itibaren uygulanacak asgari ücret işveren için işçi maliyetlerini de artırdı. İşçi başına devlet katkısı 1.270 TL'ye çıkartıldı.