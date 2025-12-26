Kaya ailesi cinayetinde tutuklu sayısı 4’e yükseldi

TOPLUMUN YAPISININ TAMAMINA YÖNELEN OLAYDIR'

Mardin Barosu'nda Kaya ailesi, avukatları ve insan hakları derneklerinin katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi. Aile avukatı Avukat Seher Acay, "Yargı süreci devam ediyor. Dosya soruşturma aşamasında ve gizlilik kararı devam ediyor. Dolayısıyla yapacağımız basın toplantısı gizlilik kararını ihlal etmeyecek, gizlilik kararına helal getirmeyecek düzeyde olacak. Bu tarz öldürme olaylarının bireysel mağdurlar değil, toplumda yarattığı vahameti de düşünecek olursak toplumun yapısının tamamına yönelen, bunu hedef alan bir olgu bir olay olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi birçok hususta bunu değerlendirmek gerekiyor. Ben öncelikli olarak bireysel silahlanmanın getirdiği olumsuz koşullardan bahsetmek isterim. Çünkü bu olayda en net bir şekilde bireysel silahlanmanın şiddeti ne kadar hızlı ve ne kadar kolay erişebilir hale getirdiğini ve ne kadar ölümcül niteliğe kavuşturduğunu görüyoruz. Nitekim bireysel silahlanma sadece ölümün aracı değil faili de cesaretlendiren bir konuma kavuşuyor. Bu durumda da bireysel silahlanma için sadece bir güvenlik değil doğrudan yaşam hakkı meselesi olarak yaklaşması gerektiğini vurgulamak istiyorum" dedi.