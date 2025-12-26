Kaya ailesi cinayetinde tutuklu sayısı 4’e yükseldi

'OLAYLA BAĞLANTILI 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Başak Ayyıldız ise olayla ilgili 2 silahın ele geçirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Dosya kapsamında şüpheli M.C. ifadesinde 1 adet silah temin ettiğini beyan etmiş olmasına rağmen, olayla bağlantılı olarak 2 adet silah ele geçirilmiştir. Dosyada yer alan uzmanlık raporunda bu silahlardan birinin 6136 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiği, diğerinin ise ateşli silah fişeklerini kullanmaya elverişli olmadığı tespit edilmiştir. Bunun dışında kalan ve kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbiri tarafımızca doğrulanmış değildir. Bu nedenle özellikle cinnet, aile içi mesele gibi kavramlarla olayın çerçevelenmesini, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ve örtbas eden bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bizler süreci etkilemeye değil, hukukun işlemesine alan açmaya, bilgi kirliliği üretmeye değil, gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve hiçbir şekilde unutturulmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."