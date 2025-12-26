Viral Galeri Viral Liste Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz! 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşü

Milli İrade Platformu, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirecek. 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla gerçekleştilecek yürüyüşe spor kulüplerinin de katılması bekleniyor. Öte yandan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geçtiğimiz gün A Haber'e yaptığı özel açıklamada tarihi yürüyüş için vatandaşlara çağrıda bulunarak '1 Ocak'ta yine Filistin için, Kudüs'ün özgürlüğü için tekrar Galata Köprüsü'nde toplanacağız.' demişti.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım sözde ateşkesin sağlanmasına rağmen devam ediyor.

SİNMİYORUZ, SUSMUYORUZ FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ!

Türkiye ise masada ve sahada Başkan Erdoğan liderliğinde Filistinlilerin haklı mücadelesini dünyaya haykırmaya devam ediyor.

Milli İrade Platformu tarafından, bu yıl da 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır süren Büyük Filistin Yürüyüşü, yeni yılın ilk gününde yeniden gerçekleşecek. Önceki yıllarda milyonların akın ettiği Büyük Filistin Yürüyüşü, 1 Ocak 2026 Perşembe günü yeniden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek.

BİLAL ERDOĞAN: 1 OCAK'TA FİLİSTİN İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEYİZ

BİLAL ERDOĞAN'DAN A HABER'DE ÇAĞRI

Öte yandan geçtiğimiz gün İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber'e konuşarak 2 yıldır olduğu gibi 2026 yılının ilk gününde yeniden Galata Köprüsü'nde Büyük Filistin Yürüyüşü'nün gerçekleşeceğini duyurdu.

