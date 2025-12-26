Viral
Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz! 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşü
Milli İrade Platformu, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde Gazze için destek yürüyüşü gerçekleştirecek. 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla gerçekleştilecek yürüyüşe spor kulüplerinin de katılması bekleniyor. Öte yandan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geçtiğimiz gün A Haber'e yaptığı özel açıklamada tarihi yürüyüş için vatandaşlara çağrıda bulunarak '1 Ocak'ta yine Filistin için, Kudüs'ün özgürlüğü için tekrar Galata Köprüsü'nde toplanacağız.' demişti.
