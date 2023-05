ERMAN TOROĞLU

Galatasaray inancını gösterdi

G.Saraylı futbolcular şampiyonluk olayına inanmışlar, iyi oynamak filan hepsi hikâye. Her pozisyonda 3-4 kişi ile rakibe ve topa basıyorlar ve tam sahada bu bazen 7-8 kişiyle oluyor. Rakip de bu baskıyı yiyince ne yapıyor, doğru pas yapacak arkadaşını bulamayınca ileri doğru vuruyor. Zaten Galatasaray'ın da istediği bu. Her ileri vuruşta bir sarı-kırmızılı oyuncu kafayı vurup oyuna hakim oluyor.

Hiçbir an defans güvenliğini bırakmıyorlar. Galatasaray takımında rakibe ve topa basmayan oyuncu yok. Buna İcardi ve Kerem de dahil. Yalnız ortada Torreira diye bir adam var. Adam, sahanın her yerinden rakibe karşı çıkıyor. Rakip için korku filmi gibi. Daha da enteresanı kendisi sinirlenmiyor, rakibi sinirlendiriyor. Sarı kart alma riskini almıyor. Her takıma lazım bir adam. Aldığını sonuna kadar hak ettiriyor. Okan Buruk, oyuncu değişikliğinde 8-10 dakika geç kaldı. Sivaslılar değişikliği yapınca hareketlenir gibi oldu ama Galatasaray'da oyundan düşenler vardı. Sonunda onları aldı. Sivasspor'un sakatı çok tamam da 5 tane yabancı oyuncu yedek kulübesinde oturuyor. Bunları alıyorsan, oynayacaklar. Yani fuzuli para vermişler. Galatasaray için bir maç kaldı. Bu da onlar için büyük avantaj.

Hakem kötü maç yönetmedi ama ilk yarıda VAR çağırabilirdi. Robin'in kartının kırmızı olma şansı vardı. Bu maçın enteresan bir olayı daha var. MHK Başkanı Lale Orta'nın telkin edip, 'Bu hakemi üzmeyelim' dediği adam yine gözlemci (İsmet Arzuman) ama görevini yapan Erol Ersoy maç alamıyor. Bu İsmet Arzuman, Hasan Doğan zamanında bu işlerden el çektirilmişti.

