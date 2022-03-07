ERMAN TOROĞLU

Kırmızı kart kararı doğru

Dün gece Fenerbahçe bu sahadan mağlup ayrılsa yazık olurdu, Trabzonspor galip gelerek maçı bitirse ayıp olurdu.

İrfan Can'ın gördüğü kırmızı kart doğru. Bir hareket yapıyorsun, ısrar etmesen yani harekete devam etmesen atılmayacaksın. Devam edince atıldın.

Şu bir gerçek; Mete Kalkavan sahada çok başarılı değil. Ama VAR'da müthiş işler yapıyor. İrfan Can'ın atılması Fenerbahçe'yi canlandırdı, Trabzonspor'un kimyasını bozdu. Trabzonlu futbolcular, Siopis hariç, topa ve rakibe müdahale etmekten kaçındılar. "Hakem bizi de atar mı?" diye... Fenerbahçe'de 10 kişi kalan oyuncular da bayağı hırslandılar. Mesela dün gece Fenerbahçe'de iki kişi var. Mert Hakan Yandaş ve Samuel Osayi... Fenerbahçe 10 kişi kaldı tamam da, Fenerbahçe eksik kaldıktan sonra Trabzonspor da 10 kişi oynadı. Sanki Bakasetas da atılmıştı oyundan. Bakasetas, "Ben oynamayayım da şu oyun 10'a 10 oynansın" dedi herhalde.

Fenerbahçe yönetimi, 'Gece yarısı hakem neden açıklandı' diye bir bildiri yayınladı. Yayınlayabilirler. Ama ateşe benzin döküyorlar! Çünkü bütün Türkiye Kupası maçları bitmeden o hafta oynanacak lig maçlarının hakemleri açıklanmaz. Ama işte hep aynı hikâye. Biz yazalım çizelim işler lehimize olsun. Dünyanın neresinde acaba VAR'a giden bir hakemin önü böyle kesilir? Zorbay Küçük, zora giren maçı bence az hatayla yönetti.

Nedendir bilinmez ilk yarı sonunda sahaya atlayanı veya atlayanları yayıncı kuruluş göstermedi. "Tam ihale sırasında herhalde sivri olmayalım, bütün takımlara çiçek atalım" dediler. Bu maçta teknik, taktik bir yere kadar. Ama sahada 10 kişi kalıp inanılmaz mücadele eden Fenerbahçeli oyuncuları tebrik etmek lazım. Çünkü karşılarında oynadıkları takım da Trabzonspor'du.

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