ERMAN TOROĞLU

Kilidi Halil Umut Meler açtı

Sergen Yalçın haklı çıktı. Geçen hafta dedi ki "Maçların neticesi, VAR'da oturan hakemin elinde." Dün gece Erzurumspor bir şey oynamıyor, Beşiktaş bastırıyor ama vitaminsiz. Bir gol bulsalar kilidi açacaklar ama Beşiktaşlı oyuncular bir türlü bu kilidi açamadılar.

Sonunda yardım geldi. Kilidi maçın hakemi Halil Umut Meler'le beraber VAR'daki Koray Gençerler açtılar, Erzurumspor'u çıtır çıtır yediler. Arkası geldi. Peki Beşiktaş zaten kazanır mıydı, kazanırdı. Ama işte bu olay yarın Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor ve bütün takımların ağzında çiklet olacak, "Beşiktaş hakem kararıyla kazandı" diyecekler.

Kilit hakemdi, maymuncuk VAR'dı. Yani birisi Halil Umut Meler, birisi Koray Gençerler. Bakınız siyah-beyazlılara; o golden sonra güzel goller attılar ama galibiyete gölge düştü. Çünkü bu ilk goldü.

Türkiye futbolda böyle bir ülke. Bağıracaksın, çağıracaksın, kazanacaksın. VAR sistemi büyüklerin aleyhine olan bir sistem, küçükler mağdur olmasın diye gelen bir sistemdi. Ama büyükler badem olmaya başlayınca hepsi topyekun ağlamaya başladılar. Eskiye dönülsün istiyorlar 'hop-güm haydi güle güle'. Beşiktaş futbol olarak bir şey oynadı mı? Golü attıktan sonra bir şeyler yaptılar. Ama şunu unutmamak lazım; Erzurumspor çok zayıf bir takım. Öyle veya böyle, Türkiye'de kazanan haklıdır. Gerisi tefferruat, herkese hayırlı işler.

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