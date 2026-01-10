10 Ocak 2026, Cumartesi
Türkiye'ye "görünmez" tehdit: Dijital abluka! Reklam pastasına "Batı" ambargosu
Türkiye, savaşların gölgesinde bu kez dijital bir abluka tehdidiyle karşı karşıya... Batılı dijital platformların reklam gelirlerini tekelleştirerek yerli ve milli medyayı ekonomik baskı altına aldığına dikkat çeken uzmanlar, algoritmalarla yönlendirilen dezenformasyonun milli güvenlik riski oluşturduğunu vurguluyor. Dijital sömürü düzenine karşı acil düzenleme çağrısı yapılıyor.
Giriş Tarihi: 10.01.2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:48