Viral Galeri Viral Liste Canlı izle | 15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de hak sahipleri belli oluyor, sırada Antalya var

Canlı izle | 15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de hak sahipleri belli oluyor, sırada Antalya var

TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura süreci Antalya ve Bingöl etabıyla devam ediyor. Bingöl'de hak sahibi belirleme kurası saat 11:50 itibarıyla başladı. Antalya'da binlerce konut için çekiliş öğle saatlerinde yapılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:54
15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de kura başladı, Antalya’da saat 12.00’de

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı bugün Antalya ve Bingöl'de yaşanıyor. Bingöl'de 2 bin 59 konut için hak sahibi belirleme kurası başlarken, Antalya'da 13 bin 213 konutun sahiplerini belirleyecek çekiliş gün içinde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılan kuraların ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de kura başladı, Antalya’da saat 12.00’de

BİNGÖL TOKİ KURASI BAŞLADI

Bingöl'de 2 bin 59 konut için düzenlenen hak sahibi belirleme kurası başladı. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yürütülüyor. Sabah saat 11.50 itibarıyla başlayan kura süreci, TOKİ'nin resmi yayın kanalları üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de kura başladı, Antalya’da saat 12.00’de

TOKİ BİNGÖL KURASI CANLI İZLE

15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de kura başladı, Antalya’da saat 12.00’de

ANTALYA TOKİ KURASI ÖĞLE SAATLERİNDE

Antalya'da ise 13 bin 213 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün saat 12.00'de yapılacak. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek çekilişle birlikte, başvuru yapan vatandaşların asil ve yedek durumları netleşecek.

15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de kura başladı, Antalya’da saat 12.00’de

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallar üzerinden duyurulacak. Hak kazanan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak sonuçları iki ayrı platformdan güvenli şekilde görüntüleyebilecek.

📌 TOKİ'nin resmi internet sitesi: toki.gov.tr

📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

SON DAKİKA