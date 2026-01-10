Viral
Canlı izle | 15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de hak sahipleri belli oluyor, sırada Antalya var
TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura süreci Antalya ve Bingöl etabıyla devam ediyor. Bingöl'de hak sahibi belirleme kurası saat 11:50 itibarıyla başladı. Antalya'da binlerce konut için çekiliş öğle saatlerinde yapılacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:54