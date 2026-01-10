Canlı izle | 15 bin konutta kura heyecanı devam ediyor: Bingöl’de hak sahipleri belli oluyor, sırada Antalya var

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı bugün Antalya ve Bingöl'de yaşanıyor. Bingöl'de 2 bin 59 konut için hak sahibi belirleme kurası başlarken, Antalya'da 13 bin 213 konutun sahiplerini belirleyecek çekiliş gün içinde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılan kuraların ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.