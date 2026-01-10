Kız öğrencilerin fotoğrafı izinsiz güzellik oylamasına açılmıştı! Skandal olayda tutuklama

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrenciler fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak oylamaya açıldı. Büyük tepki çeken olayda 2001'den bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kız öğrenciler "en güzel' 'en çirkin" gibi başlıklar altında oylandı. Oylanan öğrenciler arasında 'en iyi 50' ve 'en kötü 50' listesi oluşturuldu.