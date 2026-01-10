Kız öğrencilerin fotoğrafı izinsiz güzellik oylamasına açılmıştı! Skandal olayda tutuklama

İzmir Ekonomi Üniversitesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada da 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtilmişti.
ESKİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİYLE...
Konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı, veri sızıntısının da 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemiyle ilişkili olduğu aktarılmıştı.