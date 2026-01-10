Dışarı çıkacaklar dikkat! MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

FIRTINADAN ÖNCE: HAZIRLIKLI OLUN
- ÇATI VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN
Çatı ve çevresindeki tüm sabitlenmemiş saksı, bahçe mobilyaları vb. riskli eşyaları kontrol ederek sabitleyin veya güvenli olacak şekilde kaldırın.
Kapı, pencere, panjur ve garaj kapılarını sıkıca kapatıp sabitleyin.
- ARAÇLARINIZI GÜVENLİ YERE ALIN
Aracınızı ağaç, direk vb. rüzgar ve fırtınadan etkilenebilecek yerlerden uzağa, mümkünse kapalı otoparklara bırakın.
- HAZIRLIK ÇANTANIZI KONTROL EDİN
Afet ve acil durum çantanızın her an hazır olduğundan emin olun.
FIRTINA SIRASINDA: GÜVENDE KALIN
Fırtına dinene kadar dışarı çıkmaktan kesinlikle kaçının.
- ISINMA CİHAZLARINA DİKKAT!
Soba kayması, doğal gaz kokusu veya baş dönmesi hissederseniz ortamı havalandırın.
- DIŞARIDA GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYIN
Bina, ağaç, duvar dipleri ve elektrik direklerinden uzak durun.
Zorunlu olmadıkça yolculuk yapmaktan kaçının, fırtına anında araç kullanmak tehlikelidir.
FIRTINADAN SONRA: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN
- ELEKTRİK KABLOLARINDAN UZAK DURUN
Yere düşmüş veya sallanan elektrik ve telefon kablolarına asla dokunmayın.
- HASARLI ALANLARA DİKKAT EDİN
- ÇEVRENİZİ KONTROL EDİN
Yardıma ihtiyacı olabilecek komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun.