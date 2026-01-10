Dışarı çıkacaklar dikkat! MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

RÜZGAR FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK!

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile bazı iç ve kuzeydoğu illerinde yağmur ve sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.