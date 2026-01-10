Viral Galeri Viral Liste Dışarı çıkacaklar dikkat! MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

Dışarı çıkacaklar dikkat! MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

MGM'nin 10 Ocak tarihli hava durumu değerlendirmesine göre, lodos ve fırtına etkisini artırıyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. İstanbul dahil çok sayıda il için sarı kodlu alarm verildi. İstanbul Valiliği, fırtınaya karşı alınabilecek önlemleri duyurdu. İşte bölge bölge hava durumu detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2026 09:50
MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

MGM ve AKOM'un paylaştığı son tahminlere göre, yurt genelinde fırtına, soğuk hava ve yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de lodosun zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacağı bildirildi. AKOM, fırtınaya karşı alınması gereken önlemleri kamuoyuyla paylaşırken, MGM ve İstanbul Valiliği de olası risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

RÜZGAR FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK!

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile bazı iç ve kuzeydoğu illerinde yağmur ve sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

LODOS 80 KM HIZLA VURACAK

Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgarın güneyli yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 40-80 km/saat hızla esmesi; yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

AKOM'DAN FIRTINAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

AKOM tarafından yapılan son açıklamalarda, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde etkisini artırması beklenen lodos ve fırtınaya karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bir dizi önlemler paylaşıldı. Fırtına öncesi, fırtına anı ve sonrasında alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekilirken, olası risklere karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması istendi. İşte lodos ve fırtınaya karşı güvenlik önlemleri…

MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm

FIRTINADAN ÖNCE: HAZIRLIKLI OLUN

  • ÇATI VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN

Çatı ve çevresindeki tüm sabitlenmemiş saksı, bahçe mobilyaları vb. riskli eşyaları kontrol ederek sabitleyin veya güvenli olacak şekilde kaldırın.

  • EVİNİZİ GÜVENCEYE ALIN

Kapı, pencere, panjur ve garaj kapılarını sıkıca kapatıp sabitleyin.

  • ARAÇLARINIZI GÜVENLİ YERE ALIN

Aracınızı ağaç, direk vb. rüzgar ve fırtınadan etkilenebilecek yerlerden uzağa, mümkünse kapalı otoparklara bırakın.

  • HAZIRLIK ÇANTANIZI KONTROL EDİN

Afet ve acil durum çantanızın her an hazır olduğundan emin olun.

FIRTINA SIRASINDA: GÜVENDE KALIN

  • KAPALI ALANLARDA KALIN

Fırtına dinene kadar dışarı çıkmaktan kesinlikle kaçının.

  • ISINMA CİHAZLARINA DİKKAT!

Soba kayması, doğal gaz kokusu veya baş dönmesi hissederseniz ortamı havalandırın.

  • DIŞARIDA GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYIN

Bina, ağaç, duvar dipleri ve elektrik direklerinden uzak durun.

  • DIŞARI ÇIKMAYIN

Zorunlu olmadıkça yolculuk yapmaktan kaçının, fırtına anında araç kullanmak tehlikelidir.

FIRTINADAN SONRA: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

  • ELEKTRİK KABLOLARINDAN UZAK DURUN

Yere düşmüş veya sallanan elektrik ve telefon kablolarına asla dokunmayın.

  • HASARLI ALANLARA DİKKAT EDİN
  • ÇEVRENİZİ KONTROL EDİN

Yardıma ihtiyacı olabilecek komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun.

SON DAKİKA