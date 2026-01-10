Bir yıl önce öldürülen kadının cesedi aranıyor! Nuriye Dilmaç nasıl öldürüldü?

5 KİŞİ TUTUKLANDI: KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA SÜRÜYOR!
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükselirken, adalet yerini bulmaya başladı. Bölgedeki operasyonel detayları aktaran Kübra Kılıç, "Olayla ilgili 6 kişi kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi hakkında ise adli kontrol şartı verildi. Şu an Şile'de 3 gündür çalışmalar sürüyor. İki adet kepçe operatörü ve jandarma ekiplerinin hassas burunlu kadavra köpekleri burada. Çuval içindeki cansız bedene ulaşmak için ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor." şeklinde aktardı.