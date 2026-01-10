Bir yıl önce öldürülen kadının cesedi aranıyor! Nuriye Dilmaç nasıl öldürüldü?

SİNSİ KUMPAS: TELEFONLA ÇAĞIRIP İPLE BOĞDULAR!

Cinayetin önceden planlanmış bir tuzakla işlendiği iddiaları sarsıcı detaylar içeriyor. Vahşetin nasıl gerçekleştiğini anlatan Kübra Kılıç, "İddiaya göre kadın kumpasa düşürülüyor. Önce bir şahıs onu telefonla arayıp bir noktaya çağırıyor. Kadın araca bindiğinde onu çağıran kişi iniyor; araçta oğlu ve 2 yıl önce boşandığı eşi kalıyor. Onu Samandıra'da iple boğarak öldürdüklerini, daha sonra ise cesedi Sancaktepe'ye götürdüklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.