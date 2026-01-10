Yaşam

Bir yıl önce öldürülen kadının cesedi aranıyor! Nuriye Dilmaç nasıl öldürüldü?

İstanbul Kartal'da kayıp olarak aranan Nuriye Dilmaç'ın sinsi bir planla öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski eşi ve yakınlarının karıştığı cinayette, cansız bedenin çuval içinde hafriyat alanına gömüldüğü belirlendi. Oğlunun itirafıyla çözülen vahşette, Şile'de kadavra köpekleriyle arama sürerken detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
İstanbul Kartal'da 2024 yılının Mart ayından bu yana kendisinden haber alınamayan Nuriye Dilmaç olayında kan donduran gerçekler gün yüzüne çıktı. Başta kayıp olarak aranan talihsiz kadının, boşandığı eşi tarafından sinsi bir tuzakla katledildiği ve cansız bedeninin bir çuval içerisinde hafriyat alanına gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti oğlunun itirafı deşifre ederken, polis ekipleri Şile'deki devasa hafriyat döküm sahasında kadavra köpekleriyle arama başlattı.

BOŞANDIĞI EŞİ NASIL TUZAK KURDU?

A Haber muhabiri Kübra Kılıç, vahşetin detaylarını ve bölgedeki son durumu aktardı.

KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET ÇIKTI: OĞLU İTİRAF ETTİ!

Nuriye Dilmaç'ın ailesinin 17 Mart'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan titiz çalışma, korkunç bir cinayeti aydınlattı. Sahadaki son gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Kübra Kılıç, "Aslında kayıp olarak aranıyordu ancak öldürüldüğü, iddiaya göre eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Çocuğu itirafçı oldu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma derinleşince işin sonunda bir cinayet olduğu anlaşıldı." dedi.

SİNSİ KUMPAS: TELEFONLA ÇAĞIRIP İPLE BOĞDULAR!

Cinayetin önceden planlanmış bir tuzakla işlendiği iddiaları sarsıcı detaylar içeriyor. Vahşetin nasıl gerçekleştiğini anlatan Kübra Kılıç, "İddiaya göre kadın kumpasa düşürülüyor. Önce bir şahıs onu telefonla arayıp bir noktaya çağırıyor. Kadın araca bindiğinde onu çağıran kişi iniyor; araçta oğlu ve 2 yıl önce boşandığı eşi kalıyor. Onu Samandıra'da iple boğarak öldürdüklerini, daha sonra ise cesedi Sancaktepe'ye götürdüklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

CESEDİ MOLOZLARIN ARASINDA ŞİLE'YE TAŞIDILAR

Cinayetin ardından cansız bedenin gizlenmesi için profesyonel bir yöntem izlendiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeninin nasıl taşındığını aktaran Kübra Kılıç, "Eski eşi hafriyat işiyle uğraştığı için cesedi bir çuvalın içine koyarak hafriyat kamyonunun arkasına molozlarla birlikte yüklüyorlar. Daha sonra Şile'de hafriyatların döküldüğü bu noktaya getirip atıyorlar. Artık buraya hafriyat dökülmüyor ama geçen sene burası döküm alanıydı." açıklamasında bulundu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI: KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA SÜRÜYOR!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükselirken, adalet yerini bulmaya başladı. Bölgedeki operasyonel detayları aktaran Kübra Kılıç, "Olayla ilgili 6 kişi kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi hakkında ise adli kontrol şartı verildi. Şu an Şile'de 3 gündür çalışmalar sürüyor. İki adet kepçe operatörü ve jandarma ekiplerinin hassas burunlu kadavra köpekleri burada. Çuval içindeki cansız bedene ulaşmak için ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor." şeklinde aktardı.

